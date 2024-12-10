حقيقة منع طلاب المدارس الخاصة من الامتحانات بسبب المصروفات

طلاب المدارس الخاصة.. أثار موضوع دخول طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات امتحاناتهم حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتداول البعض أخبارًا تزعم وجود قرار رسمي يمنع هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات، ما دفع العديد إلى التساؤل عن صحة هذه المعلومات المتعلقة بمنع طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات امتحانات الصف الدراسي الأول.

وزارة التعليم تحسم الجدل: لا صحة للشائعات

يقدم الموجز، رد وزارة التربية والتعليم على الخبر المتداول على النحو التالي..

وأوضح مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات صحفية له، بأنه لا يوجد أي قرار يمنع طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات من دخول الامتحانات، موضحًا أن مثل هذه الأنباء مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة داخل المجتمع التعليمي.

وأشار المصدر إلى أن دخول الامتحانات غير مرتبط بسداد المصروفات في أي مدرسة بمصر، مطالبًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الالتفات إلى الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، والتي تتعلق بمنع طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات امتحانات الصف الدراسي الأول.

وزير التربية والتعليم

ويستعرض موقع الموجز، جهود الوزارة لتنظيم العملية التعليمية كما يلي..

تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية

في إطار جهود تنظيم العملية التعليمية، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، توجيهات واضحة لجميع طلاب المدارس الخاصة والدولية بالالتزام بـالرسوم الدراسية والمصروفات القانونية، إلى جانب الحرص على الكثافات المحددة داخل الفصول وتدريس المواد القومية.

وأكد الوزير في كتاب دوري موجه إلى المدارس أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المدارس المخالفة لضوابط الرسوم والكثافات، وذلك لضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

شرائح الزيادة في مصروفات المدارس لعام 2025

كشفت الوزارة عن نسب الزيادة المقررة لمصروفات طلاب المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2025، حيث تم تقسيمها وفقًا لشرائح المصروفات:

المدارس الدولية

من 30 ألف إلى أقل من 50 ألف جنيه: زيادة 10%.

من 50 ألف إلى أقل من 80 ألف جنيه: زيادة 8%.

من 80 ألف إلى أقل من 120 ألف جنيه: زيادة 7%.

من 120 ألف إلى أقل من 200 ألف جنيه: زيادة 6%.

200 ألف جنيه فأكثر: زيادة 5%.

المدارس الخاصة (عربي ولغات)

أقل من 5 آلاف جنيه: زيادة 25%.

من 5 آلاف إلى أقل من 10 آلاف جنيه: زيادة 20%.

من 10 آلاف إلى أقل من 15 ألف جنيه: زيادة 15%.

من 15 ألف إلى أقل من 20 ألف جنيه: زيادة 12%.

من 20 ألف إلى أقل من 25 ألف جنيه: زيادة 10%.

من 25 ألف إلى أقل من 35 ألف جنيه: زيادة 7%.

35 ألف جنيه فأكثر: زيادة 6%.

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