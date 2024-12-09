الآلية الجديدة لتقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال 2024 - 2025

أصبح النظام الجديد المتبع بحسب وزارة التربية والتعليم بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي بشغل بال الكثيرين من أولياء أمور تلاميذ هذه المرحلة التعليمية، وفي هذه السطور يوضح "الموجز"، تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي.

تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول

تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول لمتابعة معدلات تقدم التلاميذ كشفتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن الهدف منها متابعة تقدم التلاميذ ورصد نقاط القوى وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها، وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

وأشارت التربية والتعليم إلى أن من الأهداف لنظام التقييم الجديد تحفيز الطلاب لتحسين أدائهم من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

يسأل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية النظام الجديد لتقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي وهي على النحو التالي:

أولًا: عقد تقييمين لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي شفهيا وتحريريا ومهاريا، لقياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي.

ثانيًا: عقد تقييم مبدئي ومراجعة من 29 ديسمبر وحتى 5 يناير 2025.

ثالثًا: عقد تقييم نهائي من 16 يناير وحتى 23 من الشهر ذاته.

رابعًا: إبلاغ أولياء الأمور بنتائج التقييمات لتكامل الأدوار ودعم ومتابعة التلاميذ.

خامسًا: اشترطت الوزارة حضور تلاميذ للصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% بالفصلين الدراسيين.

سادسًا: عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل إلى الصف الأعلى قبل اجتياز البرنامج العلاجي.

سابعًا: إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الاجتياز من عدمه.

وزير التربية والتعليم

ثامنًا: حال عدم تحقيق النسبة المقررة يتسبب في عدم اجتياز الطالب للعام الدراسي، ما ينتج عنه ضرورة حضور البرنامج العلاجي خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس بالمدرسة.

تاسعًا: حال عدم حضور البرنامج العلاجي لا ينقل الطالب إلى الصف الأعلى.

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