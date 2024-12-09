نشرة الموجز التعليمية تنشر جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي بالأزهر.. وجدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي بالأزهر والتعليم.. وقرار تصميم منصات بالذكاء الاصطناعي

تقدم نشرة الموجز التعليمية العديد من الأخبار الهامة التي تخص التعليم ما قبل الجامعي والتي تهم أوليا الأمور والطلاب والمعلمين أيضًا خلال الساعات الأخيرة، لذلك يمكنك متابعة كل ما تريده خلال التقرير الحالي.

نشرة الموجز التعليمية

يستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جداول امتحانات الطلاب المعتمد من قطاع الأزهر الشريف بالصفوف الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم بتصميم الذكاء الاصطناعي والعديد من أخبار التعليم الهامة في السطور التالية:

نشرة الموجز التعليمية

جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي بالأزهر

نشر قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن المواعيد المحددة للمواد التي سيؤديها الطلاب، وفقًا لما حدده الأزهر الشريف.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل ظهور جدول امتحانات نص العام للصف الرابع الابتدائي بالأزهر، بالإضافة إلى معرفة مواعيد امتحانات صفوف النقل بمدارس الأزهر والتربية والتعليم.

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جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي بالأزهر والتعليم



يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف موعد الامتحانات لصفوف النقل رسميًا، لذلك ازادات التساؤلات حول الأمر.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة عن جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي والتي من مقرر اعتمادها من مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بألإضافة إلى نشر جدول الخاص بالأزهر الشريف.

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نشرة الموجز التعليمية

وزير التعليم يقرر تصميم منصات بالذكاء الاصطناعي.. إليك التفاصيل

استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، كيرياكوس بييراكاكيس وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، ونيكولاوس باباجورجيو سفير اليونان في مصر، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي وإنشاء منصات بالذكاء الاصطناعي ، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

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استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. اعرف آخر موعد للتسجيل



الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، حيث بدأ التسجيل في 5 ديسمبر 2024 ويستمر حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، ويسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة لإتمام العملية بنجاح، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الاوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والاوراق المطلوبة.

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