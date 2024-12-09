جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي بالأزهر والتعليم

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف موعد الامتحانات لصفوف النقل رسميًا، لذلك ازادات التساؤلات حول الأمر.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة عن جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي والتي من مقرر اعتمادها من مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بألإضافة إلى نشر جدول الخاص بالأزهر الشريف.

جدول امتحانات الترم الاول للصف الخامس الإبتدائي

من المقرر أن تعلن كل مديرية أو إدارة تعليمية جدول امتحانات الترم الاول للصف الخامس الإبتدائي خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن تنشر المدارس عبر موقعها الإلكتروني وصفحات الفيسبوك الجداول الخاصة بصفوف النقل.

جدول امتحانات الترم الاول للمرحلة الابتدائية بالأزهر

نشر قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الترم الاول لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024.

جدول امتحانات الترم الأول

جدول امتحانات الصف الخامس الأزهري

نشر قطاع المعاهد الأزهرية التابع للإدارة المركزية للامتحانات جدول امتحانات الترم الأول للصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، ويبدأ الجدول يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

جدول امتحانات الترم الأول

الخريطة الزمنية للعام الدراسي للأزهر

بدأت الدراسة يوم 18 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 21 سبتمبر 2024.

تبدأ إجازة نصف العام يوم 25 رجب 1446هـ، الموافق 25 يناير 2025،

وتنتهي يوم 7 شعبان 1446هـ، الموافق 6 فبراير 2025.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 9 شعبان 1446هـ، الموافق 8 فبراير 2025.

امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ يوم 22 جمادى الآخر 1446هـ، الموافق 23 ديسمبر 2024.

امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم 23 شوال 1446هـ، الموافق 22 أبريل 2025.

الدور الثاني لامتحانات النقل يوم 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025.

امتحانات النقل الثانوي تبدأ يوم 29 جمادي الآخر 1446هـ، الموافق 30 ديسمبر 2024.

الفصل الدراسي الثاني للثانوية يبدأ يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025.

الدور الثاني لامتحانات النقل الثانوي يوم 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025.

امتحانات النقل لمعاهد القراءات تبدأ يوم 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025، والدور الثاني يوم 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025.

امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية تبدأ يوم 16 رجب 1446هـ، الموافق 16 يناير 2025، والفصل الدراسي الثاني في 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025.

الدور الثاني لامتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية يوم 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025.

امتحانات شهادات القراءات للدور الأول يوم 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025، والدور الثاني يوم 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025.

امتحانات الشهادات الثانوية الأزهرية تبدأ يوم 29 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025، والدور الثاني يوم 24 صفر 1447هـ، الموافق 19 أغسطس 2025.

امتحانات مسابقة القبول لمعاهد القراءات تبدأ يوم 13 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 6 سبتمبر 2025.

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