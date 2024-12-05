جدول امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الاول 2025

لم تصدر وزارة التربية والتعليم اية معلومات بشأن، جدول امتحانات المرحلة الابتدائية، بينما كشفت عن مواعيد امتحانات الترم الأول لعام 2025، لصفوف المرحلة الابتدائية ، بالإضافة إلى امتحانات الشهادة الإعدادية، يأتي ذلك ضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية جدول امتحانات المرحلة الابتدائية.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الاول

وبحسب الخطة الزمنية، تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 وإليك جدول امتحانات المرحلة الابتدائية من الثالث حتى السادس الابتدائي في جميع المحافظات، اعتبارًا من 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الإعدادي، فتبدأ الامتحانات أيضًا في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، وفقًا للتوقيت المحدد.

فيما يخص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، تحدد مواعيدها بين 11 و16 يناير 2025، حيث تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي أولاً، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتقليل الضغط على الطلاب.



امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، فقد حددت الوزارة موعدها من 18 يناير 2025 حتى 23 من الشهر نفسه، على أن تُجرى الامتحانات في الفصول الدراسية مع الالتزام بقواعد صارمة لضمان نزاهة العملية الامتحانية، كما أكدت الوزارة على ضرورة تجهيز المدارس وتوفير كافة الأدوات اللازمة مثل أوراق الامتحانات والمقاعد المناسبة والتهوية الجيدة داخل اللجان، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة للطلاب، وضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم.

موعد إجازة نصف العام 2025

وستبدء إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات في منتصف وأواخر شهر يناير القادم من عام 2025 وتشمل الإجازات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلبة الجامعات الخاصة والحكومية، حيث أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

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