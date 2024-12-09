موعد ظهور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 رسميًا

لازال الطلاب وأولياء أمورهم ينتظرون ظهور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ويتساءلون عن الموعد الرسمي لظهور الجداول والتي من المقرر اعتمادها من المديريات التعليمية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل ظهور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تُعقد يوم 18 يناير القام من عام 2025 حيث انتشرت حالة من القلق بين أولياء الأمور لعدم ظهور الجدول.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد ظهور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

يظهر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة من قبل مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر، ومن المقرر أن يبدأ الجدول في الظهور بعد انتهاء الطلاب من امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع.

ستبدأ المدارس أيضًا بإعلان الجدول الرسمي الخاص بها عبر منصات التواصل الاجتماعي لإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد إصدار مديريات التربية والتعليم جداول الامتحانات الرسمية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير وتستمر حتى يوم 23 يناير من عام 2025، ومن المقرر بدء إجازة نصف العام 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين للطلاب حتى يوم 6 فبراير 2025.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025

بدأ العام الدراسي يوم 21 سبتمبر وينتهي في 5 يونيو، ويشمل 35 أسبوعًا دراسيًا موزعة على الفصلين الأول والثاني.

بدأت الدراسة في الفصل الأول يوم 21 سبتمبر وتنتهي يوم 23 يناير، متضمنة امتحانات صفوف النقل والجدارات والشهادة الإعدادية.

امتحانات الجدارات بمدارس التعليم الفني تبدأ يوم 8 يناير، وصفوف النقل يوم 11 يناير، والشهادة الإعدادية يوم 18 يناير.

إجازة نصف العام تبدأ من 25 يناير حتى 6 فبراير، والفصل الدراسي الثاني ينطلق يوم 8 فبراير.

البرنامج العلاجي لمدارس الجدارات يبدأ يوم 12 أبريل.

امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل تبدأ يوم 24 مايو، بينما امتحانات الجدارات تنطلق يوم 3 مايو.

امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات تبدأ يوم 31 مايو، وامتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم 14 يونيو.

عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول يبلغ 106 أيام، وفي الفصل الثاني 97 يومًا، ليصل الإجمالي إلى 203 أيام.

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موعد امتحانات نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية 2025