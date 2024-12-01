الشهادة الإعدادية.. تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة office 365

منصة office 365 لـ الشهادة الإعدادية.. أعلنت المديريات التعليمية عن تفعيل رابط خاص للحصول على الإيميل الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، مؤكدة أهمية تفعيل هذه الخدمة من قبل الطلاب لتسهيل إجراءات التسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة office 365.



تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة office 365

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أن هذا الإيميل الموحد يُعد خطوة هامة في تسهيل عملية التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية، كما أكدت على ضرورة قيام الطلاب بتفعيل الإيميل الموحد على منصة office 365 من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الضغط هنا، باتباع خطوات محددة تشمل إدخال الرقم القومي للطالب والكود المرفق بإيصال دفع المصروفات، بعد ذلك يتم التحقق من البيانات، ومن ثم يتم إرسال كود التفعيل عبر البريد الإلكتروني أو عبر رقم الهاتف المحمول.

الشهادة الإعدادية

كما أشارت إلى أن الطلاب يجب عليهم متابعة خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، والتي تشمل الدخول إلى الموقع الرسمي وتحديد خدمات التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية، بعدها، يتم تسجيل البريد الإلكتروني الموحد، الذي تم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي، بالإضافة إلى إدخال الرقم السري ورفع الصورة الشخصية للطالب، مع التأكد من صحة البيانات قبل حفظ الاستمارة، وتهدف هذه الخطوات إلى تسهيل عملية التسجيل والتحقق من البيانات وتوفير بيئة رقمية آمنة وموحدة لجميع الطلاب في مختلف المديريات التعليمية.

وفي سياق اخر، وضعت المدارس مجموعة من الضوابط والمحظورات على الطلاب، في بداية العامة الدراسي لضرورة تجنبها لتحقيق الانضباط الكامل خلال اليوم الدراسى، كما حذرت الطلاب من دخول المدرسة بدون الزى المدرسى أو بناطيل مقطعة أو قصات شعر مخالفة أو استخدام المحمول نهائيا داخل المدرسة، مع ضرورة حضور كافة الطلبة والطالبات الطابور المدرسى.

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