استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. اعرف آخر موعد للتسجيل

الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، حيث بدأ التسجيل في 5 ديسمبر 2024 ويستمر حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، ويسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة لإتمام العملية بنجاح، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الاوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والاوراق المطلوبة.



تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

كما حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة خطوات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 يجب على الطالب الدخول إلى الرابط المخصص للتسجيل عبر الإنترنت، من خلال الضغط هنا.

-بعد ذلك، يقوم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه حساب، يمكنه إنشاء حساب جديد.

-ثم يتم تعبئة البيانات الشخصية بدقة مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان، بالإضافة إلى رفع صورة شخصية للطالب.

-بعد الانتهاء من إدخال البيانات، يتم حفظ المعلومات وطباعة الاستمارة الإلكترونية.

الشهادة الإعدادية 2025

بعد طباعة الاستمارة، يجب على الطالب التوجه إلى المدرسة مع تقديم الأوراق المطلوبة، وتشمل العملية مراجعة الاستمارة من قبل المدرسة للتأكد من دقة البيانات، ومطابقتها مع شهادة الميلاد، بعد المراجعة، تقوم المدرسة بتوقيع الاستمارة واعتمادها، ثم ترتيب الاستمارات بشكل هجائي. في النهاية، يتم إرسال الاستمارات المعتمدة إلى الإدارة التعليمية مع كشوف 12 إلكترونية.

جدير بالذكر أن، من الضروري إتمام التسجيل قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر 2024، لتفادي أي تأخير قد يؤثر على التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وفي سياق اخر، حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام للمدارس لعام 2025 يوم 25 يناير حيث من المقرر أن تستمر ليوم 6 فبراير 2025، وينطلق الفصل الدراسي الثاني للمدارس 8 فبراير 2025.

موعد إجازة نصف العام للجامعات

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام للجامعات يوم 25 يناير أيضًا وتستمر لمدة أسبوعين حتى موعد 6 فبراير القادم، وتبدأ الدراسة بالفصل الثاني للجامعات يوم 8 فبراير 2025.

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