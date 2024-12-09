حقيقة تقليص منهج العلوم للصف الأول الإعدادي.. الوزارة توضح

منهج العلوم.. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأنباء المتداولة حول تقليص منهج العلوم لطلاب الصف الأول الإعدادي ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني، وأكدت الوزارة أن أي تغييرات في المناهج يتم الإعلان عنها رسميًا فقط، داعية المواطنين إلى تجنب الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية ؛للحصول على المعلومات الصحيحة، جاء ذلك ردا على شائعة تقليص منهج العلوم للصف الأول الإعدادي.

امتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية

ويقدم موقع الموجز، تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 على النحو التالي..

فمن المقرر، أن تنعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 ، لتنتهي في 16 يناير 2025.

تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، يليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين.

وفيما يتعلق بامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، إلى جانب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، فسوف تنعقد في الفترة ذاتها من 11 إلى 16 يناير .

امتحانات الشهادة الإعدادية

ويبدأ مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتختتم في 23 يناير 2025.

امتحانات المواد الإضافية

المواد العملية، ومواد المستوى الرفيع، والمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي ستُعقد قبل امتحانات المواد الأساسية، وفق جدول يحدد لاحقًا.

التنظيم والإجراءات خلال فترة الامتحانات

أكدت الوزارة أن فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول تُحتسب ضمن الأيام الدراسية الفعلية، ويلزم احتسابها في نسبة الحضور المقررة قانونًا. كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات ومنع تسريبها.

أيام الإجازات الرسمية خلال الامتحانات

ويستعرض الموجز، الأيام التي تتزامن مع الإجازات الرسمية خلال الامتحانات، على النحو التالي..

حرصت الوزارة على مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين، حيث لن تُعقد أي امتحانات خلال الفترات التالية:

من 6 إلى 8 يناير 2025.

يوم 19 يناير 2025.

وتسعى وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع الحفاظ على الأجواء الدراسية الملائمة لجميع الطلاب.

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