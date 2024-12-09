التربية والتعليم تحدد الفئات غير المستحقة لحافز الصفوف الأولى

أصدرت مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية خطابًا بشأن اللاستفسار عن أحقية أخصائيي التدريس، الذين تم تسوية حالتهم الوظيفية بمؤهلات أعلى خلال الخدمة، في الحصول على حوافز الصفوف الأولى ضمن المنظومة التعليمية الجديدة.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الفئات غير المستحقة لحافز الصفوف الأولى التي حددتها المديريات التربية والتعليم وهي كالتالي:

الفئات غير المستحقة لحافز الصفوف الأولى

وأوضحت مديريات التربية والتعليم أن دراسة الموضوع بالتنسيق مع الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن وظيفة "أخصائي تدريس" لا تُعد من وظائف التعليم ولا تخضع لأحكام قانون التعليم.

حافز الصفوف الأولى

تعليمات مديريات التربية والتعليم

وبناءً على خطاب مديريات التربية والتعليم لا يجوز منح العاملين بهذه الوظيفة أي بدلات مخصصة للمعلمين الذين يخضعون لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.

الفئات المستحقة لحافز الصفوف الأولى

تسجيل 20 توقيعًا فعليًا شهريًا في دفتر الحضور، باستثناء شهر فبراير حيث يُكتفى بــ 18 توقيعًا، مع احتساب أيام الإجازات الرسمية والأعياد كأيام عمل فعلية.

عدم استكمال التوقيعات المطلوبة يُخصم 40 جنيهًا عن كل يوم غياب، شريطة ألا يتجاوز الغياب 5 أيام عمل فعلية شهريًا، أما في حال تجاوز الغياب هذا الحد، يُحرم المعلم من الحافز بالكامل.

إذا لم تُنفذ التكليفات والتعليمات الموكلة للمعلم، يُخفض الحافز بنسبة 25%. تُطبق قواعد صرف الحافز للإجازات المرضية والاستثنائية وفق القرار 259 بأجر كامل، بشرط أن يبدأ العمل بعد استلام جدول الحصص والعمل داخل الفصل خلال تواريخ استحقاق الحافز اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.

يتطلب تطبيق مواد القانون 155 لسنة 2007 الالتزام بالنصاب القانوني للحصص، ولا يجوز ترك معلم دون جدول أو منحه جدولًا أقل من النصاب القانوني، ويتحمل مدير المدرسة ولجنة الجدول المسؤولية عن أي تجاوزات مالية.

حافز الصفوف الأولى

عدم تجاوز المعدلات القانونية لكل فصل حسب الخطة الوزارية، وتُسجل أسماء المعلمين في استمارات منفصلة وفق النموذج المعتمد.

يُصرف الحافز كاملاً بحد أقصى 800 جنيه عند استيفاء النصاب الكامل، أما إذا لم يكن النصاب كاملاً، فيُحاسب المعلم على أساس عدد الحصص. تُدرج أسماء المعلمين مرة واحدة فقط في كشوف الحافز، مع عدم تكرار الأسماء، لضمان صرف الحافز مرة واحدة لكل مستحق.

تُرفق الكشوف بجدول حصص معتمد وموقع من لجنة الجدول ومدير المدرسة، ويُكتب إجمالي الحصص باللغة العربية.

لا يُسمح بأي تعديل على الكشوف بعد تسليمها، ويتحمل مدير المدرسة ومسؤول الماهيات المسؤولية في حالة أي نقص أو تجاوز.

يُصرف الحافز تحت إشراف لجنة الجدول ومسؤول الماهيات ومدير المدرسة، مع إقرار معتمد ومختوم من المدرسة.

بالنسبة للمنتدبين كليًا، يُصرف الحافز من الجهة المستفيدة، وفي حالة الانتداب الجزئي، يتم الصرف من الجهة الأصلية بناءً على خطاب معتمد من الجهة المنتدب إليها يوضح عدد الحصص.

إذا كان المعلم منتدبًا بين أكثر من مدرسة، تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناءً على خطاب رسمي معتمد من المدرسة المنتدب إليها.

الحد الأقصى للحافز 800 جنيه فقط، ويُصرف مقابل حصص فعلية يؤديها المعلم داخل الفصل. لا يُدرج العاملون بنظام الحصة ضمن كشوف الحافز.

يشمل الحافز أيضًا المعلمين المساعدين من دفعة ديسمبر 2023، والذين يتم إدراجهم في الكشوف المعدة لذلك.

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