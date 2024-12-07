الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025.. مواعيد الأعياد والمناسبات القومية والدينية

مع اقتراب عام 2025، يزداد البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية من قبل المواطنين الراغبين في ترتيب خططهم للسفر والإجازات، فيما يلي تستعرض الموجز أبرز الإجازات الرسمية والأعياد القومية والدينية للعام الجديد، وفقًا للتقويم الميلادي والهجري.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025

عيد الميلاد المجيد: يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد يوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير: يوافق السبت 25 يناير 2025.



الإجازات الرسمية في شهر مارس 2025

بداية شهر رمضان المبارك: الأحد 2 مارس 2025.

عيد الفطر المبارك: يبدأ أول أيامه يوم الاثنين 31 مارس 2025.

اجازات 2025



الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025

ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك: الثلاثاء 1 أبريل، والأربعاء 2 أبريل 2025.

الجمعة العظيمة: الجمعة 18 أبريل 2025.

السبت المقدس: السبت 19 أبريل 2025.

عيد القيامة المجيد: الأحد 20 أبريل 2025.

عيد شم النسيم

عيد شم النسيم: الاثنين 21 أبريل 2025.

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025.

إجازة عيد العمال



الإجازات الرسمية في شهر مايو 2025

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025.



الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025

وقفة عرفات: الجمعة 6 يونيو 2025.

عيد الأضحى المبارك: السبت 7 يونيو (الأيام التالية تستمر حتى الثلاثاء 10 يونيو 2025).

رأس السنة الهجرية: الجمعة 27 يونيو 2025.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025 (ومن المقرر ترحيلها إلى الخميس 3 يوليو 2025).



الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2025

عاشوراء: الأحد 6 يوليو 2025.

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952: الأربعاء 23 يوليو 2025 (ومن المقرر ترحيلها إلى الخميس 24 يوليو 2025).

انتصار أكتوبر



الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2025

عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر: الاثنين 6 أكتوبر 2025 (ومن المتوقع ترحيله إلى الخميس 9 أكتوبر 2025).



أهمية معرفة مواعيد الإجازات الرسمية

تساعد الإجازات الرسمية في ترتيب خطط المواطنين للسفر وقضاء الأوقات مع العائلة، وتأتي هذه الإجازات كفرصة للاستمتاع بالمناسبات الدينية والقومية وتعزيز الروابط الاجتماعية.

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