siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الموجز كافية

الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025.. مواعيد الأعياد والمناسبات القومية والدينية

اجازات 2025
اجازات 2025

مع اقتراب عام 2025، يزداد البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية من قبل المواطنين الراغبين في ترتيب خططهم للسفر والإجازات، فيما يلي تستعرض الموجز  أبرز الإجازات الرسمية والأعياد القومية والدينية للعام الجديد، وفقًا للتقويم الميلادي والهجري.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025

عيد الميلاد المجيد: يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد يوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير: يوافق السبت 25 يناير 2025.

لا يفوتك

جدول مواعيد الإجازات الرسمية القادمة للموظفين.. مفاجأة نهاية العام

لموظفي القطاعين العام والخاص.. جدول مواعيد الإجازات الرسمية القادمة للموظفين


الإجازات الرسمية في شهر مارس 2025

بداية شهر رمضان المبارك: الأحد 2 مارس 2025.

عيد الفطر المبارك: يبدأ أول أيامه يوم الاثنين 31 مارس 2025.

اجازات 2025


الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025

ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك: الثلاثاء 1 أبريل، والأربعاء 2 أبريل 2025.

الجمعة العظيمة: الجمعة 18 أبريل 2025.

السبت المقدس: السبت 19 أبريل 2025.

عيد القيامة المجيد: الأحد 20 أبريل 2025.

عيد شم النسيم 

عيد شم النسيم: الاثنين 21 أبريل 2025.

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025.

 

إجازة عيد العمال


الإجازات الرسمية في شهر مايو 2025

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025.


الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025

وقفة عرفات: الجمعة 6 يونيو 2025.

عيد الأضحى المبارك: السبت 7 يونيو (الأيام التالية تستمر حتى الثلاثاء 10 يونيو 2025).

رأس السنة الهجرية: الجمعة 27 يونيو 2025.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025 (ومن المقرر ترحيلها إلى الخميس 3 يوليو 2025).


الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2025

عاشوراء: الأحد 6 يوليو 2025.

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952: الأربعاء 23 يوليو 2025 (ومن المقرر ترحيلها إلى الخميس 24 يوليو 2025).

انتصار أكتوبر 


الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2025

عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر: الاثنين 6 أكتوبر 2025 (ومن المتوقع ترحيله إلى الخميس 9 أكتوبر 2025).


أهمية معرفة مواعيد الإجازات الرسمية

تساعد الإجازات الرسمية في ترتيب خطط المواطنين للسفر وقضاء الأوقات مع العائلة، وتأتي هذه الإجازات كفرصة للاستمتاع بالمناسبات الدينية والقومية وتعزيز الروابط الاجتماعية.

إقرأ ايضا

موعد امتحان شهر أكتوبر 2024 لطلاب النقل
أبرزهم إجازة عيد الفطر.. نكشف مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2025
 

 

لا يفوتك

بسبب الأخبار الكاذبة.. تفاصيل حبس التيك توكر كروان مشاكل شهرين

هل أنت المحظوظ القادم؟.. تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ
تم نسخ الرابط