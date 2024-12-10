تبدأ في النصف الثاني من ديسمبر.. جدول امتحانات المهام الأدائية على للصف الرابع الابتدائي

يهتم أوليا الأمور والطلاب بموعد انطلاق امتحانات المهام الأدائية، ويوضح "الموجز "في السطور التالية الجدول الزمني لامتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي والمقرر عقدها خلال شهر ديسمبر الجاري، وفقًا لما أعلنتالإدارات المركزية الأزهرية للتعليم الابتدائي في عدد من المحافظات والتي نستعرض بعضها.





جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي في المحافظات





وفقًا للإدارة المركزية الأزهرية للتعليم الابتدائي بمحافظة القليوبية فإن جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي سيكون على النحو التالي:





- يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر من العام الجاري 2024 سيؤدي الطلاب امتحانات:" اللغة العربية - الخط والإملاء - التربية الدينية - الرياضيات".



- يوم الأربعاء 18 ديسمبر من العام الحالي 2024 يؤدي الطلاب امتحانات المهارات المهنية - الدراسات الاجتماعية - العلوم".





- يوم الخميس من الشهر ذاته سيؤدي الطلاب امتحانات "اللغة الإنجليزية - تكنولوجيا المعلومات".



جدول امتحانات المهام الأدائية

أما عن جدول امتحانات المهام الأدائية في محافظة أسيوط للصف الرابع الابتدائي سيكون التالي:



يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحانات التالية:



- امتحانات اللغة العربية.

- امتحان الخط والإملاء.

- امتحان التربية الدينية.

- امتحان الرياضيات.



يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 سيؤدي الطلاب امتحانات في ثلاث مواد وهم على النحو التالي:



- المهارات المهنية.

- الدراسات الاجتماعية.

- العلوم.





يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 يؤدي الطلاب امتحانات في مادتي:



- اللغة الإنجليزية.

- تكنولوجيا المعلومات.



أما عن الإسماعيلية فإن جدول امتحانات المهام الأدائية في المحافظة على هذا النحو:



- امتحانات اللغة العربية،الخط والإملاء، تربية دينية، رياضيات وذلك في يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.



ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في ثلاث مواد وهم:



- امتحانات المهارات المهنية.

- الدراسات الاجتماعية.

- العلوم.



ويمتحن الطلاب يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر للعام الدراسي 2024:



- اللغة الإنجليزية.

- تكنولوجيا المعلومات.





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