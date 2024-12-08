هل تصح صلاة المرأة بالحذاء؟.. عضو مركز الفتوى يجيب

هل تصح صلاة المرأة بالحذاء؟.. سؤال يتردد دائمًا في أذهان الكثير من السيدات ولهذا يلجأن إلى شبكة الإنترنت للتعرف على الإجابة الوافية خاصة من أهل العلم ودار الإفتاء المصرية.

وبناءً على ذلك، ومع تساؤلات متعددة حول جواز الصلاة بالحذاء، أوضحت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع (الصلاة بالحذاء)، خاصة بالنسبة للنساء، مع تسليط الضوء على الشروط الواجب توافرها لضمان صحتها في حال الصلاة بالحذاء.

هل تصح صلاة المرأة بالحذاء؟

صلاة المرأة بالحذاء

شروط المسح على الحذاء أثناء الصلاة

ويوضح الموجز، الشروط والضوابط على النحو التالي..

طهارة الحذاء، أكدت الدكتورة إيمان أن أول شرط لصحة المسح هو أن يكون الحذاء طاهرًا، ولم يتعرض لأي نجاسة خلال الاستخدام.

ارتداء الحذاء على طهارة مسبقة، يجب أن تكون المرأة قد توضأت بشكل كامل قبل ارتداء الحذاء.

تغطية الكعبين، ينبغي أن يكون الحذاء يغطي منطقة الكعبين، مثل الأحذية الطويلة (البوت)، حيث لا يجوز المسح على الأحذية التي تترك موضع الجس في القدمين مكشوفًا.

سلامة الأرض، في حال المشي بالحذاء، يجب التأكد أن الأرض التي مرت عليها خالية من أي نجاسات.

جواز الصلاة بالحذاء

وبعد الإجابة على حكم صلاة المرأة بالحذاء، استشهدت الدكتورة إيمان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وهو يرتدي حذاءه، مشيرة إلى أن ارتداء الحذاء أثناء الصلاة لا ينافي الشريعة بشرط أن يكون الحذاء طاهرًا، لافتة إلى أن هذا الحكم يعتبر تيسيرًا على المسلمين، خاصة في ظروف البرد القارس أو عند الخروج من المنزل.

فوائد التيسير في الأحكام الشرعية

وننقل لكم فوائد التيسير في الأحكام الشرعية على النحو التالي:

أشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن التيسير هو أحد المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، موضحة أن السماح بـ صلاة المرأة بالحذاء، في حالة الالتزام بالشروط، يسهل على المسلمين أداء عباداتهم في مختلف الظروف.

خلاصة الحكم الشرعي

يجوز للمرأة المسح على الحذاء أثناء الوضوء والصلاة به، إذا كان مستوفيًا للشروط الشرعية، مثل الطهارة وتغطية الكعبين، ومع التأكد من عدم تعرض الحذاء لأي نجاسة، فإن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة ومقبولة.

وتُعدُّ الصلاة من أعظم العبادات وأهمِّها في الإسلام، حيث تمثل الركن الثاني من أركان الدين بعد الشهادتين، وهي صلة مباشرة بين العبد وربه، مما يجعلها ذات منزلة خاصة في التشريع الإسلامي، جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الآيات والأحاديث التي تُبرز فضلها وأهميتها.

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