أغرب الفتاوى.. أشهر 11 فتوى مثيرة للجدل ومنها الدجاج المصري

أغرب الفتاوى.. تعتبر الفتاوى جزءًا مهمًا من التراث الديني والثقافي في العالم الإسلامي، حيث يتم إصدارها من قبل العلماء والفقهاء لتوجيه الناس في شؤون دينهم، ومع مرور الوقت، تنوعت الفتاوى واختلفت بحسب الزمان والمكان والظروف، ورغم أن الكثير من الفتاوى تلتزم بالمنهج العلمي والشرعي، إلا أن هناك بعض الفتاوى التي أثارت الجدل بسبب غرابتها أو لعدم توافقها مع الواقع في بعض الأحيان.

من بين هذه الفتاوى الغريبة، يمكن أن تبرز فتوى "الدجاج المصري" التي كانت محط أنظار الجميع، حيث اجتمع فيها الطرافة والجدل الديني، ولكن ليست هذه الفتوى الوحيدة، فهناك العديد من الفتاوى الأخرى التي أثارت الكثير من النقاشات، وفي هذا السياق، يقدم موقع الموجز مجموعة، من أبرز و أغرب الفتاوى التي يمكن أن تسمعها، حيث تتراوح بين الفكاهة والغرابة، وتطرح تساؤلات عديدة عن حدود الاجتهاد في الدين.

أغرب الفتاوى

تربية الدجاج الأبيض حرام

في عام 1996، أصدر الداعية السلفي مصطفى العدوي فتوى غريبة تحرم تربية الدجاج الأبيض، موضحًا أن الأعلاف التي يتم تغذية الدجاج بها تحتوي على دماء، كما حرّم تناول البيض المستخرج من هذا الدجاج، ورغم تراجعه عن هذه الفتوى لاحقًا، إلا أنها أثارت بلبلة بين أوساط السلفيين.

التدخين جائز أثناء الصيام

أطلق المفكر الراحل جمال البنا فتوى مثيرة للجدل تؤكد أن تدخين السجائر أثناء الصيام لا يفطر، مشبهاً التدخين باستنشاق البخور، وردت دار الإفتاء المصرية على هذه الفتوى موضحة أن التدخين من المفطرات في نهار رمضان، ويعد محرمًا سواء في رمضان أو في غيره.

استعمال الشطاف يفطر

في فتوى أخرى، اعتبر الشيخ أنس السلطان أن استخدام الشطاف أثناء الصيام يفطر، مشيرًا إلى أن دخول الماء إلى الدبر يفسد الصيام، إلا أن دار الإفتاء المصرية ردت بفتوى تؤكد أن استعمال الشطاف لا يفطر.

أغرب الفتاوى

أكل الزلابية والسمبوسك حرام

في شهر رمضان، أطلق الداعية السلفي الجزائري محمد علي فركوس فتوى تحرم تناول "الزلابية"، معتبرًا أنها من “بدع الصيام”، وفي نفس السياق، أصدر تنظيم "الشباب المجاهدين" في الصومال فتوى بتحريم أكل "السمبوسك" بحجة أنها تحتوي على أضلاع مسيحية.

الاحتكاك بالنساء في المواصلات لا يفسد الصوم

في فتوى عجيبة أخرى، قال الداعية المغربي عبد الباري الزمزمي إن الاحتكاك بين الرجل والمرأة في المواصلات العامة لا يفسد الصيام، حتى إذا أدى ذلك إلى القذف، وقد أشار إلى أن الشهوة الجنسية الناتجة عن هذا الاحتكاك لا تفسد الصيام.

أغرب الفتاوى

شرب المياه جائز أثناء الصوم

أصدر المرجع الشيعي أسد الله بيات زنجاني فتوى تجيز شرب الماء في نهار رمضان لمن يعاني من العطش الشديد، مشيرًا إلى أن شرب ما يكفي لري العطش لا يفطر، ولكن قوبلت هذه الفتوى بمعارضة من آية الله ناصر مكارم الشيرازي وآخرين الذين اعتبروا أن العطش أو الضعف لا يبرران الإفطار في نهار رمضان.

زواج الشاب أقل من 21 عامًا غير صحيح شرعًا

في فتوى أثارت جدلاً كبيرًا، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن عقد الزواج بين الشاب الذي لم يبلغ 21 عامًا، والفتاة التي لم تبلغ 18 عامًا غير صحيح شرعًا، وأوضح أن البلوغ الشرعي يجب أن يكون شرطًا أساسيًا في عقد الزواج، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك أهلية شرعية يتمثل فيها الرشد والإرادة.

أغرب الفتاوى

المرأة بعد الإنجاب تفقد أنوثتها

قال الدكتور أحمد كريمة في أحد تصريحاته: "المرأة المصرية بعد الإنجاب تفقد أنوثتها بصورة كبيرة"، واعتبر أن الانشغال بالأطفال بعد الإنجاب قد يؤدي إلى عدم اهتمام الرجل بشهوة العلاقة الزوجية كما كان في بداية الزواج.

ثدي المرأة ليس للإيجار

في رد على تصريحات حديثة حول "أجرة رضاعة الطفل"، أشار الدكتور كريمة إلى أن فكرة "أجرة الرضاعة" كانت سائدة في الماضي عندما كان الأطفال يرضعون في البادية لفائدة صحية، مؤكدًا أنه لا يوجد في الإسلام ما ينص على أن ثدي المرأة للإيجار، وأوضح أن الزواج يجب أن يلتزم بالحقوق المتبادلة بين الزوجين.

أغرب الفتاوى

المرأة ليست ملزمة بأعمال المنزل

أثار الجدل تصريح الدكتور كريمة بشأن دور المرأة في المنزل، حيث قال إن الحياة ليست مجرد "مطبخ"، وانتقد في الوقت نفسه عادات النساء في بعض الدول العربية التي لا تبدل مهامها المنزلية، وأضاف أن المرأة بعد العصر في بلاد الشام تتفرغ للترويح عن زوجها، وهو ما يسعد الرجل.

الرجل غير ملزم بتقديم أسباب الزواج الثاني

أكد الدكتور كريمة في فتوى مثيرة للجدل أن الرجل ليس ملزمًا بتقديم أسباب للزواج من امرأة ثانية، مشيرًا إلى أن مطالبات بعض النساء بهذا الموضوع قد تؤدي إلى كشف أسرار البيوت، وقال إن هذا الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بشرط مراعاة حقوق الزوجة الأولى.

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