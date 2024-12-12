حقيقة تأجيل امتحانات الترم الأول 2024-2025.. اعرف رد الوزارة

حقيقة تأجيل امتحانات الترم الأول 2024-2025.. كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025، في ظل ظهور حالات إصابة بالإنفلونزا خلال الفترة الحالية.

حقيقة تأجيل امتحانات الترم الأول 2024-2025

حقيقة تأجيل امتحانات الترم الأول 2024-2025



أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد أي تأجيل لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025، وأن الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة لم تشهد أي تعديل.

وأوضح المصدر أن الامتحانات ستعقد في موعدها المحدد، حيث تبدأ يوم 11 يناير 2025، وتنتهي في 23 يناير 2025 لجميع الصفوف الدراسية، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مسبقًا مواعيد امتحانات الترم الأول 2024-2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير، لتبدأ بعدها إجازة نصف العام في 25 يناير 2025.

كما أكد أنه لا يوجد أي تأجيل لامتحانات الترم الأول 2024-2025، ولم يحدث تعديل في الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

خريطة امتحانات جميع الصفوف الدراسية بالفصل الدراسي الأول 2025



وفيما يلي سيعرض لكم الموجز الخريطة الزمنية لجميع صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول، والتي جاءت كالتالي :

تعقد امتحانات الترم الأول للصف الثالث الابتدائي يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 16 يناير.

تعقد امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 16 يناير.

تعقد امتحانات الترم الأول للصف الخامس الابتدائي يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 16 يناير.

تعقد امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائي يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 16 يناير.

تعقد امتحانات الترم الأول للصف الأول الإعدادي، يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 16 يناير 2025.

تعقد امتحانات الترم الأول للصف الثاني الإعدادي، يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 16 يناير 2025.

تبدأ امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي، يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 16 يناير 2025.

تبدأ امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي، يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 16 يناير 2025.

امتحانات الترم الأول الشهادة الإعدادية فتعقد بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025.

وأكدت وزارة التعليم، أن طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي لن يؤدون امتحانات نصف العام، ولكن يتم تقييمهم، وتبدأ التقييمات من 29 ديسمبر حتى 5 يناير، كتقييم مبدئي، ومن يوم 16 يناير 2025 حتى يوم 23 يناير سيتم التقييم النهائي للصفين.

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