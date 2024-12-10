جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول في مصر 2025

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025..في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025، يتم حالياً إجراء بحث مكثف حول مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقد أعلنت الوزارة عن الموعد الرسمي لهذه الامتحانات، الذي يتزامن مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك مدارس اللغات، ومن المتوقع أن تبدأ الامتحانات في بداية شهر يناير 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

ولم تعلن وزارة التعليم حتى الآن أى جداول لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وسننشر لكم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الماضي 2023/ 2024، والتي من الممكن ان تتطابق مع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بشكل كبير

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 لمراحل النقل، حيث تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية في 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025.

كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025 أيضًا. وتشمل هذه المواعيد جميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

مواصفة الورقة الامتحانية للرياضة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات الجبر والهندسة للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2024/2025، موضحة أن الامتحان يتضمن 10% من الأسئلة للتذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% حل المشكلات.

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