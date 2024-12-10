بسبب المخالفات.. وكيل التعليم بالجيزة يُحيل مدير مدرسة للشئون القانونية

قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية لمدارس إدارتي جنوب التعليمية والعمرانية، حيث كانت الزيارة بمثابة رسالة تؤكد على أهمية التعليم كمسؤولية وطنية تتطلب التزامًا حقيقيًا من الجميع.

زيارة وكيل تعليم الجيزة مدرسة وسام التجربية

وبدأ وكيل الوزارة جولته في إدارة جنوب التعليمية بزيارة مدرسة الوسام التجريبية، حيث شارك الطلاب في طابور الصباح، وردد معهم تحية العلم والنشيد الوطني بحماس، مؤكدًا أن "تحية العلم ليست مجرد كلمات، بل هي تجسيد لحب الوطن واحترام هويته".

تشكيل لجنة من التوجيه المالى والإداري

كما وجه بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري ومرحلة التعليم بالمدرسة لتنفيذ أعمال الصيانة وتحسين النظافة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مع إعطاء مهلة 15 يومًا للمتابعة.

تحويل المدير للتحقيق

كما قرر تحويل مدير المدرسة إلى الشئون القانونية بسبب المخالفات، وشكل لجنة لمتابعة أعمال النظافة والانضباط، مع رفع تقارير يومية لضمان التحسين.

سبب تحويل المدرس للتحقيق

وجاء ذلك وفقً لما استمع إليه من شكاوي أولياء الأمور قبل دخوله مدرسة المنى، مؤكدًا أن هذه الشكاوى تمثل جزءًا من عملية تطوير المنظومة التعليمية.

ثناء وكيل الوزارة لإدارات التعليمية

وفي مدرسة اليسر للتعليم الأساسي، أشاد وكيل الوزارة بالنظام والالتزام، شكرًا مدير القسم الابتدائي حسام الدين فرحات ومديرة القسم الإعدادي لبنى عبد المحسن عفيفي.

كما أثنى في إدارة العمرانية على تجميل مدرسة الشهيد طيار محمد جمال عبد العزيز باستخدام الدهانات، مما يعكس التزام المدرسة بالجمال البيئي.

كما أشاد بالاهتمام بالأنشطة الرياضية في مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية، مؤكداً على أهمية تحسين المستوى الأكاديمي، ووجه الشكر لمدير المدرسة، رأفت محي الدين.

ضرورة اختيار الكفاءات لتعزيز جودة التعليم

وفي إطار متصل، اجتمع وكيل الوزارة مع سمية الخطيب، وكيل المديرية، والموجهين الأوائل للإدارات التعليمية لاختيار موجه عام وموجه أول مركزي، مؤكدين ضرورة اختيار الكفاءات التي تساهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة.

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