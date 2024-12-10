كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى

جدول امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى.. يبحث الكثيرين عبر شبكة الإنترنت عن تلك الكلمات البحثية بعد تصدرها التريند تزامنًا مع قرار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية باعتماد خريطة مواعيد امتحانات نصف العام للنقل بالتعليم الفني في القليوبية.

الموجز يكشف تفاصيل جدول امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى عبر التقرير التالي.

جدول امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى

وبعد اعتماد لمحافظ جدول امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى، من المقرر أن تنطلق نهاية الشهر الجاري، لجميع نوعيات التعليم الفني من صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وتكنولوجيا تطبيقية.

جدول امتحانات النقل لصفوف التعليم الفنى

وأشار أيمن عطية، إلى أنه تم اعتماد خريطة مواعيد امتحانات نصف العام للنقل بالتعليم الفني في القليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 في مدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، ومزدوج).

جدول امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى

أماكن الامتحانات العلمية والمعملية بالمدارس

كما أشار محافظ القليوبية إلى أنه تقرر تنظيم الامتحانات العملية والمعملية في مدارس التعليم الزراعي والتجاري والفندقي، وفقاً لـ جدول امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى المقررة في كل مدرسة على حدة، وبالتنسيق مع جهاز التوجيه الفني المختص، مع مراعاة الكثافة الطلابية في كل مدرسة.

وأوضح أنه بالنسبة للمدارس التي تشهد كثافات طلابية مرتفعة، يجوز لها إعداد جدول امتحانات خاص بها واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها، على أن يتم إرسال صورة من جدول امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى إلى الإدارة النوعية المختصة بالمديرية، مع التأكيد على عدم عقد امتحانات تحريرية قبل يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأكد محافظ القليوبية على أنه لن يتم إجراء أي امتحانات عملية أو نظرية خلال فترات الأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين، وذلك وفقاً لخريطة مواعيد امتحانات نصف العام للنقل في التعليم الفني بمحافظة القليوبية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بـ ضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني

ضوابط امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني

وفيما يلي سيعرض لكم الموجزضوابط جدول امتحانات صفوف النقل للتعليم الفنى، والتي جاءت كالتالي :

تبدأ امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني للفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي اعتبارًا من يوم ۲۰۲۵/۱/۸ وتنتهي في ۲۰۲۵/۱/۲۳

تعقد الامتحانات الفترة واحدة أو فترتين يوميًا وفقًا لأعداد الطلاب والأماكن المتاحة لعقد الامتحانات التحريرية - العملية والمعملية بكل مدرسة فنية، مع مراعاة تخصيص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب في حالة وجود فترتين امتحان باليوم الواحد.

يتم عقد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل خلال الفترة من ۲۰۲۵/۱/۱۸ وحتى ٢٠٢٥/١/٢٣ وذلك بالمدارس الثانوية الفنية المطبق بها البرامج المطورة ذات المناهج الدراسية المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

اتباع كافة الإجراءات المنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات بالمدارس الفنية طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات بالتعليم الفني، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية الامتحانات.

يراعى عدم عقد أية امتحانات أثناء أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦)۱۹۰۸۰۷۰) من شهر يناير ٢٠٢٥.

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