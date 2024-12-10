تفاصيل تُكربم التعليم للفائزين في مسابقة لمحات من الهند

كرَّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الفائزين في مسابقة "لمحات من الهند" لهذا العام 2024/2025، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة الهند في القاهرة من خلال المركز الثقافي الهندي.

تبني التعليم أساليب تعليمية فعالة

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتبني أساليب تعليمية فعالة، وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والفنية للطلاب، كما تهدف الوزارة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة والمسابقات المدرسية، وإبراز أهمية دور المسابقات الفنية في اكتشاف المواهب الجديدة بين الطلاب، فضلاً عن إعادة إحياء الروح الفنية وتنميتها في المدارس بشكل عام، والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة من خلال تراثها وأعمالها الفنية.

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مسابقة لمحات من الهند

تأتي مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند في مصر من خلال المركز الثقافي الهندي، وهي مسابقة تُنظم سنويًا منذ 28 عامًا للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين مصر والهند وتعزيز أواصر الصداقة والتبادل الثقافي بين البلدين. هذا العام، يشارك أكثر من 22,000 طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم في هذه المسابقة.

تطوير المناهج التعليمية

وأعرب الدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج التعليمية، عن سعادته بهذه المسابقة وبالأعمال الفنية التي قدمها الطلاب، مشيدًا بالقيم الإبداعية التي ظهرت في تلك الأعمال. كما عبر عن فخره بما حققه الطلاب من قدرة على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال أعمالهم الفنية، معتبرًا أن هذه المسابقة تعد فرصة هامة لتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

تعزيز الروابط الثقافية الهندية المصرية

كما أكدت سوشما، القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة، على أهمية الروابط الثقافية التي تجمع بين الهند ومصر، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تُسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وترسيخ الصداقات التاريخية بين الشعبين. وأوضحت أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز القيم الثقافية والفنية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتفاعل بين الشباب في البلدين.

الطلاب المشاركين بالمسابقة

يُذكر أن المسابقة شهدت مشاركة طلاب من مختلف المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية) من المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية في العديد من محافظات الجمهورية، مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، بورسعيد، المنوفية، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، والمنيا.

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