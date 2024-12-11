التعليم تكشف أحقية الحصول على حافز الصفوف الأولى .. تفاصيل

كثرت التساؤلات خلال الساعات الأخيرة عن أحقية صرف المعلمين حافز الصفوف الأولى حيث أصدرت مديرية التربية والتعليم خطابا بعد مراجعة الموضوع مع الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للرد على هذه التساؤلات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل المتعلقة بأحقية صرف حافز الصفوف الأولى طبقا لما جاء في خطاب مديرية التربية والتعليم.

صرف حافز الصفوف الأولى

أكدت مديرية التربية والتعليم أن "وظيفة أخصائي التدريس" ليست ضمن وظائف التعليم الخاضعة لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، وبالتالي لا يحق لمن يشغلها الحصول على حوافز الصفوف الأولى التي تُمنح للمعلمين.

ضوابط صرف حافز الصفوف الأولى للمعلمين

يُصرف حافز الصفوف الأولى للمعلمين على رأس العمل بصفة أصلية أو المنتدبين، بشرط تحقيق 20 توقيعًا شهريًا في دفتر الحضور "18 توقيعًا في شهر فبراير".

تعد الإجازات الرسمية ضمن أيام العمل، يُخصم 40 جنيهًا عن كل يوم غياب أقل من 5 أيام، بينما يُحرم المعلم من الحافز حال تجاوز الغياب 5 أيام.

يُخفض الحافز بنسبة 25% في حال عدم تنفيذ التعليمات الموكلة للمعلم.

تُحتسب الإجازات المرضية والاستثنائية وإجازة الوضع بشرط العمل داخل الفصل قبل الإجازة.

حافز الصفوف الأولى

يُشترط الالتزام بالنصاب القانوني للحصص وفقًا للقانون 155 لسنة 2007، ويتحمل مدير المدرسة المسؤولية في حال المخالفة.

تُعد كشوف الحوافز وفق جدول الحصص المعتمد وتُصرف بحد أقصى 800 جنيه بناءً على النصاب الكامل. تُحاسب الحصص الجزئية وفق فئتها.



إجراءات لصرف حافز الصفوف الأولى

لا يجوز تعديل الكشوف بعد اعتمادها، ويتحمل المسؤولون أي خطأ في إدراج المعلمين.

يُصرف الحافز للمنتدبين كليًا من الجهة المستفيدة، وللمنتدبين جزئيًا من الجهة الأصلية وفق خطاب رسمي يوضح عدد الحصص.

الحد الأقصى للحافز 800 جنيه للمعلم مقابل الحصص الفعلية داخل الفصل.

يُدرج المعلمون المساعدون الجدد المعينون في ديسمبر 2023 ضمن مستحقي الحافز.

موعد صرف حافز الصفوف الأولى

يصرف حافز الصفوف الأولى اعتبارًا من 1 أكتوبر من كل عام وفقًا للضوابط المحددة.

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