موعد امتحانات الترم الأول 2025 وإجازة منتصف العام وفق الخريطة الزمنية للدراسة

تترقب العديد من الأسر المصرية والطلاب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 وإجازة منتصف العام، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2024-2025. يشمل الجدول مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، مع التأكيد على أن الأسئلة ستكون من داخل المناهج الدراسية فقط، مع تجنب الموضوعات السياسية والدينية.

وتبين الموجز فيما يلي مواعيد امتحانات الترم الاول وإجازة النصف الدراسي الأول

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، تشمل الامتحانات جميع صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإضافة إلى امتحانات الشهادة الإعدادية.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام

تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير وتستمر حتى 16 يناير 2025. تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة المسائية، مع توفير نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

وزارة التربية والتعليم

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

وفقًا للخريطة الزمنية، تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير وتستمر حتى 16 يناير 2025. وأكدت الوزارة عدم عقد الامتحانات في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025، مراعاةً للتنوع الديني في مصر.

امتحانات النقل من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي

تبدأ امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي من 1 يناير وحتى 16 يناير 2025. أما امتحانات الشهادة الإعدادية فتبدأ يوم السبت 18 يناير وتنتهي يوم الخميس 23 يناير 2025.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

تُجرى امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد العملية وغير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية، وهذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

انتهاء الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 25 يناير 2025 وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني: تبدأ السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ السبت 14 يونيو 2025.



بهذا الجدول الزمني المحدد، تسعى وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية منظمة تدعم الطلاب وتراعي جميع المناسبات الوطنية والدينية.

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