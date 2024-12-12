جدول امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي.. اعرف امتى؟

امتحانات نصف العام.. أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، حيث يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي

كما شددت وزارة التربية والتعليم على عدم إجراء أي امتحانات خلال أيام أعياد المسيحيين، وهي أيام 6 و7 و8 و19 من يناير 2025، مؤكدة أن فترة الامتحانات تندرج ضمن أيام الدراسة الفعلية، مما يساهم في حساب نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً، كما أشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المعتادة في تنظيم أعمال الامتحانات وفقاً للقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها.

امتحانات نصف العام

أما بالنسبة لامتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي، أوضحت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير من نفس الشهر، وستُجرى الامتحانات ورقياً داخل المدارس وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما أكدت الوزارة أن الامتحانات سيتم تنظيمها بشكل دقيق لضمان سير العملية الامتحانية بطريقة صحيحة ومنظمة، مع الالتزام التام بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

- يوم السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول

- يوم الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول

- يوم السبت 11 يناير 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

- يوم السبت 25 يناير 2025: بداية إجازة نصف العام

- يوم الخميس 6 فبراير 2025: نهاية إجازة نصف العام

- يوم السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني

- يوم الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني

- يوم السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

- يوم السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني

- يوم السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة

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