جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الأزهري 2024.. حددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع الأزهر الشريف تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري 2024، بالإضافة إلى تحديد مواعيد كل مادة.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الأزهري 2024 الرسمي من قطاع المعاهد الأزهرية حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري للعام الحالي.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الاول الإعدادي الأزهري

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الأزهري يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، ستُجرى امتحانات الفقه من الساعة 9:00 إلى 10:30، تليها امتحانات اللغة العربية “ورقة أولى - النحو” من 11:00 إلى 12:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الأزهري يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، سيتم امتحان أصول الدين "ورقة أولى، التفسير والحديث" من 9:00 إلى 10:30، ثم امتحان العلوم من 11:00 إلى 12:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الأزهري يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، فسيكون امتحان اللغة العربية “ورقة ثانية، المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة من 9:00 إلى 10:30 يليها امتحان الرياضيات من 11:00 إلى 1:00.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الأزهري يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، سيجرى امتحان أصول الدين “ورقة ثانية، التوحيد والسيرة” من 9:00 إلى 10:30، يليها امتحان الدراسات الاجتماعية من 11:00 إلى 12:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري يوم السبت 28 ديسمبر 2024، سيكون امتحان القرآن الكريم وتجويده من 9:00 إلى 10:30، يليه امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:00 إلى 12:30.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سيجرى امتحان اللغة الأجنبية من 9:00 إلى 11:00، يليه امتحان التربية الفنية من 11:30 إلى 12:30، ثم امتحان المستوى الرفيع “خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط”من 1:00 إلى 2:30.

تعليمات امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري للطلاب المبصرين

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الطلاب المبصرين في مواد "القرآن الكريم وتجويده" و"المطالعة والنصوص" ستكون شفهية، بينما سيتم إجراء امتحانات الطلاب المكفوفين في الصف الأول الإعدادي الأزهري شفهيً في جميع المواد المقررة.

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