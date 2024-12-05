جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2025.. اعرف الخريطة الزمنية

تزايدت تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025، حيث حددت موعد بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 18 يناير 2025، على أن تستمر حتى 23 يناير 2025، كما أكدت الوزارة أنه لن يتم إجراء امتحانات في أيام العيد للأخوة المسيحيين، حيث تتوافق بعض مواعيد الامتحانات مع عطلة عيد الميلاد، وذلك في 6 و7 و8 و19 يناير.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي وصفوف النقل 2025

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يوم 18 يناير 2025، على أن تستمر حتى يوم 23 يناير 2025، كما اعلنت عن جدو مختلف الصفوف الدراسية الأخرى والتي من المقرر ان تبدأ يوم 11 يناير 2025، لتستمر حتى 16 يناير من نفس الشهر، وتشمل هذه الامتحانات صفوف النقل الابتدائي من الثالث إلى السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي.

أما بالنسبة للخريطة الزمنية للعام الدراسي، فقد أكدت الوزارة أن الترم الأول سينتهي رسميًا يوم 23 يناير 2025.

- 23 يناير 2025 الموافق يوم الخميس سيكون موعد انتهاء الترم الدراسي الاول 2025.

- 11 يناير 2025 الموافق يوم السبت ستكون أول بداية امتحانات الترم الدراسي الاول.

-25 يناير 2025 الموافق يوم السبت ستكون هذه اجازه نصف العام الدراسي 2025.

- 6 فبراير 2025 الموافق يوم الخميس ستنتهي اجازه نصف العام الدراسي 2025.

- 8 فبراير 2025 الموافق يوم السبت بداية الترم الدراسي الثاني 2025.

- 5 يونيو 2025 الموافق يوم الخميس هذا الموعد ينتهي الترم الدراسي الثاني.

- 24 مايو 2025 الموافق يوم السبت سوف تبدأ الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2025.

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