موعد اختبار تغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف التعليم.. اعرف الآن

موعد اختبار تغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف التعليم.. أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن إتاحة حجز وتدريب برامج "تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2025" عبر المنصة خلال الفترة من 9/12/2024 حتى 31/12/2024، كما تبدأ الاختبارات في فروع الأكاديمية من 15/12/2024 حتى 8/1/2025 للمتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط.

وزارة التعليم

وسيعرض لكم الموجز التعليمات الضرورية التي شددت عليها الأكاديمية، والتي جاءت كالتالي :

التنبيه على المعلمين الذين تقدموا بطلبات تغيير المسمى الوظيفي واستوفوا كافة الشروط اللازمة وإخطارهم كتابيا بأن حجز التدريب على البرنامج أونلاين عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين يكون متاحا بناء على كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية اعتبارا من يوم ٢٠٢٤/١٢/٩ إلى يوم ٢٠٢٤/۱۲/۳۱ لحجز البرنامج.

تبدأ الاختبارات بفروع الأكاديمية خلال الفترة من يوم ۲۰۲۴/۱۲/۱٥ إلى يوم ۲۰۲٥/١/٨

يتم اتباع الضوابط المحددة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية الخاصة بإجراءات التسجيل وضوابط الإختبار على المنصة.

التنبيه على المعلمين الذين تقدموا بطلبات تغيير المسمى الوظيفي واستوفوا كافة الشروط اللازمة عند التوجه لأداء الإختبار في فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

التعليم تكلف 350 معلما للعمل مديري مدارس



ومن الجدير بالذكر، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى مديريات التربية والتعليم، معلنة تكليف 350 معلما للعمل كمديري مدارس في جميع المحافظات يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 قيادة فاعلة من شباب المعلمين التي تهدف إلى تدريبهم وتأهيلهم لشغل وظائف مديري المدارس مع منحهم "دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي"، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول قرار تكليف 350 معلما للعمل مديري مدارس بالمحافظات .

وفي إطار هذه المبادرة، وجهت الوزارة تعليمات لمديري مديريات التربية والتعليم بضرورة تنظيم لقاء توعوي لمناقشة الإيجابيات والتحديات التي تواجه المدربين، مع تقديم حلول مقترحة لتحسين الأداء. سيعقد اللقاء يوم السبت 26 أكتوبر الجاري، في المركز الرئيس للأنشطة الطلابية اتحاد الطلاب بالعجوزة، الساعة التاسعة صباحًا.

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