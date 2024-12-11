التعليم توجه بتنفيذ 9 تعليمات بالمتابعات الميدانية للمدارس الرسمية.. اعرفها حالا

المتابعات الميدانية للمدارس الرسمية.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية بشأن المتابعة الميدانية للمدارس، لمتابعة مدى تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

كما ركزت الوزارة على المستجدات في العملية التعليمية وسعيها لتحقيق التقدم والارتقاء للمعلم والطالب والمدرسة بشكل عام.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على المتابعة المستمرة والدقيقة للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات من قبل الإدارة العامة لهذه المدارس منذ بداية العام الدراسي 2024/2025، تم رصد بعض الملاحظات في مدارس هذه الفئات على مستوى الجمهورية.

المتابعات الميدانية للمدارس الرسمية

التعليم توجه بتنفيذ 9 تعليمات بالمتابعات الميدانية للمدارس الرسمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام من قبل مديري المدراس الرسمية لغات والمتميزة لغات، والتي سيوضحها الموجز كالتالي :

المعلم قيمة تربوية داخل المنظومة التعليمية ويجب الاحترام المتبادل بين المعلم والإدارة والطلاب وأولياء الأمور. غلق باب المدرسة بداية من اليوم الدراسي حتى انصراف الطلاب وعدم السماح لدخول أي ولي أمر إلا بميعاد محدد مع مدير المدرسة وتحديد وقت للمقابلة من خلال عمل دفتر زيارات الأولياء الأمور مع مسئول الامن. ضرورة تواجد مسئول أمن للبوابة مع دفتر الأمن الخاص بالمدرسة وتدوين كل زائر بالمدرسة وأن يكون الدفتر موقع ومختوم من قبل مدير المدرسة، ومع عدم السماح بدخول اي ولي أمر داخل المدرسة تحت أي ظرف إلا من خلال إدارة المدرسة التأكيد على سلامة سور المدرسة بالكامل من قبل مدير المدرسة وتأمينه من الطلاب وفي حال وجود أي شرخ بالسور يتم إبلاغ الإدارة فورًا واتباع القواعد المنظمة لذلك لإصلاحة.

المتابعات الميدانية للمدارس الرسمية

يلتزم مدير المدرسة بمتابعة الإشراف اليومي للمدرسة ككل والتأكد من الاشراف على الأماكن التي لا يوجد بها طلاب مثل السطح - فصول خالية - وغيرها. وضع خطة لتأمين الطلاب داخل المدرسة والعاملين بها. يمنع منعًا باتا خروج أي من العاملين بالمدرسة أثناء وقت العمل رسمي إلا من خلال إذن رسمي وبمعرفة مدير المدرسة.

التأكيد على نظافة الحمامات والمدرسة ككل والإشراف عليها. الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي للطلاب وتطبيقها للمحافظة على السلوك العام للطالب والمدرسة ككل.

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