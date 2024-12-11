نماذج امتحان الصف السادس الابتدائي.. راجع معانا قبل الامتحان

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توفير نماذج امتحان الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024، لمساعدة الطلاب في الاستعداد لامتحانات الترم الثاني، تم توفير هذه النماذج عبر موقع الوزارة الرسمي لتسهيل مراجعة الطلاب للمفاهيم الدراسية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

نماذج امتحان الصف السادس الابتدائي

يستطيع الطلاب الحصول على نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

ثم اختيار المنصات التعليمية، وبعدها اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

ثم المرحلة الابتدائية، ومن ثم اختيار الصف السادس الابتدائي.

بعد ذلك، يتم الضغط على "نماذج اختبارية" للاطلاع على كافة النماذج الخاصة بالمواد الدراسية.

امتحان الصف السادس الابتدائي

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ غداً الأربعاء 9 مايو 2024. ووفقاً للوزارة، يستمر عقد الامتحانات حتى الأسبوع المقبل في جميع محافظات مصر.

من جانب آخر، أعلنت الوزارة مجموعة من التعليمات الهامة التي يجب على الطلاب الالتزام بها خلال الامتحانات.

من أبرز هذه التعليمات:

- ضرورة ارتداء الزي المدرسي وعدم السماح بدخول الهاتف المحمول إلى لجان الامتحانات، حيث سيتم مصادرة أي هاتف يتم العثور عليه.

- كما يجب الإجابة على الأسئلة بقلم جاف أزرق فقط، ويمنع استخدام التصحيحات أو الألوان داخل ورقة الامتحان.

- وأكدت الوزارة على ضرورة وصول الطلاب إلى المدرسة قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، مع ضرورة إحضار كافة الأدوات المطلوبة وعدم تداول الأدوات بين الطلاب.

- يمنع دخول الطالب المدرسة دون الزي الخاص بالمدرسة.

- عدم ارتداء البناطيل الممزقة أيا كان شكلها.

- غير مسموح لدخول أي طالب بعد المواعيد الرسمية لبدء لجنة امتحانات الترم الثاني 2024.

- أي محاولات شغب بين الطلاب يتم ردعها وفقًا للائحة الانضباط وبشكل صارم.

- الحفاظ على المتعلقات الشخصية مسؤولية الطالب.

- ممنوع منعا باتًا وضع مكياج أو ارتداء إكسسورات أو حظاظات.

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