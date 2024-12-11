موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالتربية والتعليم والأزهر

ازادات التساؤلات خلال الساعات الأخيرة عن موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بمدارس التربية والتعليم والأزهر الشريف وفقًا للبيان الرسمي المنشور من الجانبين.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بمدارس التربية والتعليم والأزهر الشريف بالتفاصيل حيث من المقرر أن تنطلق بعض امتحانات الترم الأول خلال الشهر الجاري.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 إلى يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الصف السادس أيضًا في نفس اليوم وتستمر حتى يوم 20 يناير 2025.

وتنطلق امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية “الثالث والرابع والخامس” في الأزهر يوم 23 ديسمبر 2024، أما للمرحلة الثانوية للصف الأول والثاني الثانوي يوم 30 ديسمبر 2025.

جدول امتحانات نصف العام

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالتربية والتعليم

تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 إلى يوم 23 يناير 2025، وتبدأ الإجازة ليوم 25 يناير إلى 6 فبراير 2025، حيث من المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم الجدول خلال الأيام المقبلة.

جدول امتحانات نصف العام

جدول امتحانات نصف العام لصفوف النقل التعليم الفنى

اعتمد أيمن عطية محافظ القليوبيةجدول امتحانات نصف العام لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني بالقليوبية للعام الدراسي 2024-2025، وتشمل الامتحانات جميع نوعيات التعليم الفني: “الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، والمزدوج”.

ستُجرى الامتحانات العملية والمعملية في المدارس الزراعية والتجارية والفندقية وفق جداول محددة لكل مدرسة بالتنسيق مع جهاز التوجيه الفني المختص، مع مراعاة الكثافات الطلابية. يُسمح للمدارس ذات الكثافة العالية بوضع جداول امتحانات خاصة بها واعتمادها من الإدارة التعليمية، على أن تُرسل نسخة للإدارة النوعية المختصة.

تُبدأ الامتحانات التحريرية يوم الأربعاء 1 يناير 2025، مع الالتزام بعدم إجراء أي امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين، والتقيد بضوابط وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

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