جدول امتحان نصف العام للصف السادس الابتدائي بالأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحان نصف العام للصف السادس الابتدائي حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال منتصف الشهر الجاري لجميع امتحانات المراحل الابتدائية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحان نصف العام للصف السادس الابتدائي المعتمد من قطاع المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى معرقة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

جدول امتحان نصف العام

جدول امتحان نصف العام للصف السادس الابتدائي

ينطلق امتحان نصف العام للصف السادس الابتدائي لطلاب يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، وينتهي يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 ويؤدي الطلاب المستوى الرفيع يوم الإثنين الموافق 20 يناير القادم 2025.

وتبدأ باقي امتحان نصف العام للمرحلة الابتدئية يوم الثلاثاء يوم 23 ديسمبر إلى يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات مستوى الرفيع يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي.

جدول امتحانات نصف العام لطلاب مدارس التربية والتعليم

من المقرر أن تُعلن المديريات والإدارات التعليمية بامتحانات نصف العام لجميع المراحل لطلاب مدارس التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة.

جدول امتحان نصف العام

الخريطة الزمنية للعام الدراسي بالأزهر الشريف الحالي

بدأ العام الدراسي بالأزهر الشريف يوم 21 سبتمبر 2024م، وتبدأ إجازة نصف العام يوم 25 يناير 2025م وتنتهي في 6 فبراير 2025م، على أن يُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025م.

تُعقد امتحانات النقل للفصل الأول للابتدائية والإعدادية يوم 23 ديسمبر 2024م، وللثانوية يوم 30 ديسمبر 2024م. أما الفصل الثاني، فتبدأ امتحانات النقل يوم 22 أبريل 2025م، والدور الثاني يوم 20 يوليو 2025م.

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الأول تنطلق يوم 16 يناير 2025م، وللفصل الثاني يوم 12 مايو 2025م، بينما الدور الثاني يُقام يوم 4 أغسطس 2025م.

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية يوم 27 مايو 2025م، والدور الثاني يوم 19 أغسطس 2025م. امتحانات معاهد القراءات وشهاداتها تبدأ في 29 أبريل 2025م، والدور الثاني في 20 يوليو 2025م.

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