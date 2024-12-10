موعد امتحان الترم الأول واجازة نصف العام الدراسي.. إليك التفاصيل

يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن موعد امتحان الترم الاول، وإجازة نصف العام الدراسي للعام الحالي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



موعد امتحان الترم الاول 2025

وكانت حددت وزارة التربية والتعليم، انه من المقرر أن تبدأ امتحان الترم الاول لطلاب صفوف النقل في 11 يناير 2025، على أن تستمر حتى 16 من نفس الشهر، أما امتحانات الشهادة الإعدادية فستبدأ في 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

موعد اجازة نصف العام الدراسي

وفيما يتعلق بإجازة نصف العام الدراسي، أعلنت الوزارة انه يبدأ الطلاب في إجازة رسمية من 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حتى 6 فبراير، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير من نفس العام.

امتحان الترم الاول

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية بشأن تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في الفصل الدراسي الأول، حيث أكدت الوزارة أن هذا التقييم يهدف إلى متابعة مستوى الأداء التعليمي للتلاميذ في هذين الصفين، بهدف تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لديهم، وفقًا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، يتضمن التقييم قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب من خلال المهام المختلفة مثل الاختبارات التحريرية والشفوية والمهارية، مع مراعاة نسبة الحضور.

كما أكدت الوزارة على أهمية استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية، بهدف تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم، فضلاً عن تهيئتهم للاستعداد للانتقال إلى الصفوف الدراسية الأعلى.

تعليمات امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري للطلاب المبصرين

وفي سياق اخر، أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان الترم الاول 2025 للطلاب المبصرين في مواد "القرآن الكريم وتجويده" و"المطالعة والنصوص" ستكون شفهية، بينما سيتم إجراء امتحانات الطلاب المكفوفين في الصف الأول الإعدادي الأزهري شفهيً في جميع المواد المقررة، اما امتحانات طلاب الصف الاول الاعدادي الأزهري 2024 من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري للعام الحالي.

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