موعد امتحانات الترم الاول بالأزهر جميع المراحل.. إليك التفاصيل

اعتمد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الترم الاول بالأزهر لعام 2024-2025 لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية في جميع المناطق الأزهرية على مستوى محافظات مصر وفقًا للخريطة الزمنية المحددة.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد امتحانات الترم الاول بالأزهر للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر ديسمبر الجاري وتستمر لشهر يناير.

موعد امتحانات الترم الأول

موعد امتحانات الترم الأول بالأزهر

تبدأ امتحانات الترم الاول بالأزهر لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية الثالث والرابع والخامس الابتدائي يوم 23 ديسمبر 2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

أما في المرحلة الإعدادية، فتبدأ امتحانات الترم الأول بالأزهر للصف الأول والثاني الإعدادي يوم الاثنين 23 ديسمبر، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية يوم 16 يناير 2025.

بالنسبة للمرحلة الثانوية الأزهرية، تبدأ امتحانات الترم الأول بالأزهر للصف الأول والثاني الثانوي يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، في جميع المناطق الأزهرية.

موعد امتحانات الترم الأول

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بالأزهر

بدأ العام الدراسي في الأزهر الشريف يوم 18 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 21 سبتمبر 2024م. وتبدأ إجازة نصف العام في يوم 25 رجب 1446هـ، الموافق 25 يناير 2025م، على أن تنتهي يوم 7 شعبان 1446هـ، الموافق 6 فبراير 2025م.

يُستأنف الفصل الدراسي الثاني في يوم 9 شعبان 1446هـ، الموافق 8 فبراير 2025م.

تُعقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم 22 جمادى الآخر 1446هـ، الموافق 23 ديسمبر 2024م.

أما امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني فتبدأ يوم 23 شوال 1446هـ، الموافق 22 أبريل 2025م، وتُقام امتحانات الدور الثاني يوم 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025م.

تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الثانوية يوم 29 جمادى الآخر 1446هـ، الموافق 30 ديسمبر 2024م، ويُستأنف الفصل الدراسي الثاني لها يوم 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م.

تُجرى امتحانات النقل لمعاهد القراءات يوم 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025م.

تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول يوم 16 رجب 1446هـ، الموافق 16 يناير 2025م، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025م، بينما تُقام امتحانات الدور الثاني يوم 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م.

امتحانات شهادات القراءات للدور الأول تبدأ يوم 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025م، بينما تُعقد امتحانات الدور الثاني يوم 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م.

أما امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية فتُقام يوم 29 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025م، ويُحدد موعد امتحانات الدور الثاني في يوم 24 صفر 1447هـ، الموافق 19 أغسطس 2025م.

تُعقد امتحانات مسابقة القبول لمعاهد القراءات يوم 13 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 6 سبتمبر 2025م.

اقرأ أيضًا

رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

التعليم تكشف أحقية الحصول على حافز الصفوف الأولى .. تفاصيل