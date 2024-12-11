رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025، حيث أصبح التسجيل متاحًا منذ 1 ديسمبر 2024 عبر البوابة الإلكترونية للأزهر، ويبحث العديد من الطلاب حاليًا عن رابط التسجيل والموعد النهائي لإغلاق باب التقديم، بالإضافة إلى موعد امتحانات الترم الأول، ويقدم موقع "الموجز" كافة التفاصيل.



استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

وبخصوص استمارة الشهادة الابتدائية 2025، أكد قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة التزام الطلاب بتسجيل الاستمارة عبر الإنترنت، إذ يمكنهم ذلك من خلال الدخول إلى رابط التسجيل المخصص عبر موقع الأزهر الرسمي، من خلال الضغط هنا . يتمكن الطلاب من تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي أو رقم الجواز، وإدخال كلمة السر الخاصة بهم، ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني الموحد ورقم الطالب السري.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادات الأزهرية 2024-2025 بجميع المناطق التعليمية في 19 ديسمبر الجاري.

الشهادة الابتدائية الازهرية



تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

تتطلب عملية تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية:

-رفع صورة شخصية حديثة للطالب، تتماشى مع المواصفات المطلوبة.

-كما يُشترط على الطالب التأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم حفظ الاستمارة وطباعتها لتسليمها إلى إدارة المدرسة ضمن ملف التقديم.

-من جهة أخرى، يجب على الطالب تجهيز عدد من الأوراق عند تقديم الاستمارة، تشمل إيصال دفع المصروفات الأصلية مع نسخة منه

-إيصال دفع رسوم الامتحان، بالإضافة إلى أربع صور شخصية مقاس 4x6 بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب الرباعي.

يجب على الطلاب سرعة إتمام هذه الإجراءات قبل الموعد المحدد لإغلاق باب التسجيل، والذي لم يتم تحديده بشكل رسمي حتى الآن.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان القرآن الكريم.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم السبت 18 يناير 2025: امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الإثنين 20 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

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