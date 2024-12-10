جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الاول 2025 .. تعرف على التفاصيل

مع اقتراب موعد امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، بدأ الطلاب في مختلف المحافظات بالبحث عن التفاصيل المتعلقة بالمواعيد الرسمية، ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي ستبدأ يوم السبت 18 يناير 2025، وتستمر حتى يوم 23 من نفس الشهر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول سيتم الإعلان عنه قريبًا في جميع المحافظات، حيث سيحدد مواعيد المواد وترتيبها، وفي إطار ذلك، شددت الوزارة على ضرورة مراعاة أيام الأعياد المسيحية عند وضع الجدول وذلك لضمان عدم تعارض الامتحانات مع هذه الأيام.

امتحانات الشهادة الإعدادية

كما أضافت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، بالإضافة إلى المواد العلمية، ستُجرى قبل بدء الامتحانات في المواد الأساسية لطلاب الشهادة الإعدادية، وفي خطوة لتسهيل إجراءات الامتحانات، أطلقت الوزارة خدمة تسجيل استمارة الامتحانات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي يُمكن للطلاب الآن تسجيل استماراتهم بسهولة من خلال الرابط المخصص لذلك، من خلال الضغط هنا.

امتحانات الشهادة الاعدادية



خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنا .

-يقوم الطالب باختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

-يقوم الطالب باختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

-يسجل الطالب الدخول بالبريد المدرسي الموحد.

-كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

-كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

-مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

-تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

-الضغط على تسجيل، وبعدها طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية.

وفي سياق اخر، أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الطلاب المبصرين في مواد "القرآن الكريم وتجويده" و"المطالعة والنصوص" ستكون شفهية، بينما سيتم إجراء امتحانات الطلاب المكفوفين في الصف الأول الإعدادي الأزهري شفهيً في جميع المواد المقررة.

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