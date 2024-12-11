موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. يبحث أولياء الأمور عن أيقونة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم، التي تقدم مجموعة من الخدمات الأساسية لهم، ومن أبرز هذه الخدمات، إنشاء الحساب الموحد للدخول إلى الموقع، وتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024.

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

كما يقدم موقع وزارة التربية والتعليم خدمة التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني، الذي تم الإعلان عنه مع بداية العام الدراسي الحالي، كما تشمل الخدمات الإلكترونية إمكانية دفع الرسوم الدراسية إلكترونيًا عبر خدمات الدفع المعتمدة من الوزارة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

كما يمكن لأولياء الأمور والطلاب الوصول إلى رابط الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي من خلال الضغط هنا .

وفي خطوة هامة، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي من خلال الضغط هنا ، لتسجيل بياناتهم الخاصة بالتقديم للاختبارات.

وفقًا للقرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية لعام 2025، يتعين على الطالب سداد رسوم قدرها 158 جنيهًا، تشمل رسوم الامتحانات والمستلزمات، ويتم سداد الرسوم إما عبر مكاتب البريد أو من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدة من الوزارة.

كما أرسلت المديريات التعليمية خطابًا للمديريات الأخرى حول قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد على مدار الفصلين الدراسيين، ويجب على الطلاب النظاميين والمنازل التسجيل لاستمار التقديم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

للحصول على نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباع عدة خطوات بسيطة عبر بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، تبدأ العملية بالدخول إلى البوابة، ثم اختيار "المرحلة الابتدائية" أو "الإعدادية"، واختيار الصف الدراسي المطلوب من بين الصفوف المختلفة. بعد ذلك، يتم تحديد الفصل الدراسي "الأول" واختيار "نماذج الاختبارات الاسترشادية" لتحميل النموذج المناسب.

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