التعليم تعلن الإجراءات المتبعة للتأمين على التابلت لطلاب الثانوية.. إليك المستندات المطلوبه

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتأمين أجهزة التابلت المدرسية التي تم توزيعها على طلاب المرحلة الثانوية، وذلك لضمان حماية هذه الأجهزة من الضياع أو التلف.

الإجراءات اللازمة للتأمين على التابلت للثانوية العامة

ومن خلال موقع الموجز أعرف المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي، وحالات استبداله، وحالات إصلاحه، بالإضافة إلى خطوات استلام تابلت جديد في حالات الفقد أو الاستبدال.

التأمين على التابلت المدرسي

التأمين على التابلت للثانوية العامة

وما زالت المدارس تواصل توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بعد سداد رسوم التأمين المقررة، وهي 105 جنيهات، يتم دفعها في مكاتب البريد. كما يقوم ولي الأمر بتوقيع إقرار بالمحافظة على التابلت كعهدة شخصية يتم إرجاعها للمدرسة بعد الانتهاء من الدراسة بالمرحلة الثانوية.

وفي حال فقدان التابلت المدرسي، يجب تقديم أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب، بالإضافة إلى صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، كما يجب تقديم صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت، إلى جانب محضر الشرطة المعتمد من قسم الشرطة والنيابة.

كما يجب على ولي الأمر تقديم صورة من إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية وصورة من إيصال المصروفات الدراسية للعام الحالي، كما يتطلب الأمر دفع الرسوم الإدارية عبر الفيزا.

أما في حالة استبدال التابلت المدرسي، فتشمل المستندات المطلوبة أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة وصورة من بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة ميلاده، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

خطوات استلام التابلت

التوجة إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة لتسليم مستندات استعاضة التابلت المدرسي.

عقب سداد قيمة التغطية التأمينية والرسوم الإدارية حسب نوعية الجهاز يتم تسليم ولى الأمر خطاب موجه المديرية التربية والتعليم التابع لها لتسليمه جهاز لوحي بديل "تابلت مدرسي" استعاضة عن الجهاز المفقود أو المستبدل.

استلام التابلت المدرسي

اتبع الآتي عند إصلاح التابلت

صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد.

صورة معتمدة ومختومة من

المدرسة لإقرار استلام التابلت.

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي.

صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية.

أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة.

أصل فاتورة الاصلاح معتمدة ومختومة من الشركة.

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