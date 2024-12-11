تسليم تابلت الصف الأول الثانوي إجباريًا أم اختياريًا؟.. التعليم توضح

التابلت.. في إطار استفسارات أولياء الأمور حول تابلت الصف الأول الثانوي لهذا العام، أصدرت الجهات المعنية ردًا رسميًا لتوضيح النقاط المتعلقة باستلام التابلت وأهميته في النظام التعليمي الجديد.

ويستعرض الموجز كل التفاصيل في هذا التقرير.

استلام التابلت ضرورة لا اختيار

ووفقا للقرارات الوزارية، فإن استلام التابلت أمر إلزامي لجميع الطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية، ويأتي ذلك في إطار النظام التعليمي الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، حيث يُستخدم التابلت كأداة أساسية للدراسة وأداء الامتحانات.

ولا يُسمح لأي طالب منتظم في المدارس الحكومية بالتخلي عن استلام التابلت، إذ يرتبط نظام التعليم بشكل مباشر بهذه الأجهزة.

الحفاظ على التابلت مسؤولية الطالب

بعد استلام التابلت، يمكن للطلاب الاحتفاظ به في منازلهم طوال فترة الدراسة الثانوية، ويُشترط الحفاظ على التابلت بحالة جيدة مع جميع محتوياته، ويتم تسليم التابلت مرة أخرى في نهاية المرحلة الثانوية، أو إذا قرر الطالب التوقف عن استخدامه لأي سبب، بما في ذلك التحويل إلى نظام تعليمي آخر.

وفي حال رفض الطالب أو ولي الأمر استلام التابلت، يتعين تحويل الطالب إلى أحد النظامين التاليين:

نظام المنازل، لا يتطلب الحضور اليومي إلى المدرسة، أما نظام الخدمات يتيح للطالب استكمال الدراسة دون الاعتماد على التكنولوجيا، وفي كلا النظامين، لا يتم تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية، وبالتالي لا يكون التابلت ضروريًا.

دور التابلت في العملية التعليمية

يُعد التابلت جزءًا أساسيًا من استراتيجية التعليم التكنولوجي التي تعتمد عليها المدارس الحكومية. من خلال التابلت، يتمكن الطلاب من:

الوصول إلى المناهج الدراسية الإلكترونية.

المشاركة في الأنشطة التعليمية الرقمية.

أداء الامتحانات بشكل إلكتروني.

متابعة التحديثات التعليمية عبر المنصات الرقمية.

الامتحانات الإلكترونية مفتاح التحول الرقمي

تعتبر الامتحانات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من النظام التعليمي الحالي، ويأتي التابلت كأداة محورية لتطبيق هذا النظام بسلاسة، لذلك، تشدد الجهات التعليمية على أهمية استلام التابلت في الوقت المحدد لضمان قدرة الطلاب على التفاعل مع النظام التعليمي الحديث بكفاءة.

تؤكد وزارة التعليم أن التابلت ليس مجرد جهاز إلكتروني، بل هو أداة تعليمية مبتكرة تساهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التفاعل بين الطلاب والمناهج الدراسية. ولضمان نجاح هذه المبادرة، يُوصى الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بالإرشادات المتعلقة باستلام التابلت واستخدامه بشكل مناسب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

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