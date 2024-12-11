الآن تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي pdf من وزارة التربية والتعليم

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي pdf والتي توفرها وزارة التربية والتعليم والتي تأتي معظم اسئلتها ضمن امتحانات نصف العام 2025.

نماذج امتحانات رابعة ابتدائى الترم الأول

ويستعرض موقع “الموجز” طريقة تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي pdf من الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهي النماذج الاسترشادية التدريبية للطلاب.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي

رابط نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي pdf

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي pdf من خلال الرابط الرسمي من وزارة التربية التعليم بسهولة من هنـــــــــــــا حيث توفر الوزارة شكل التدريب على الامتحان وطريقة حله بسهولة.

روابط نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي pdf

يمكن الدخول بسرعة من خلال روابط المادة في نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي pdf من خلال وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي:

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

بدأ العام الدراسي الحالي في 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 5 يونيو 2025، ويمتد على مدار 35 أسبوعًا مقسمة بين الفصلين الدراسيين.

تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم 11 يناير 2025، وامتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير، بينما تنتهي الامتحانات في 23 يناير، تليها إجازة نصف العام من 25 يناير إلى 6 فبراير.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير، مع تنفيذ البرنامج العلاجي بمدارس الجدارات يوم 12 أبريل.

تبدأ امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل يوم 24 مايو، وتنتهي الدراسة في 5 يونيو 2025.

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم 31 مايو، وامتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو.

إجمالي أيام الدراسة الفعلية خلال العام يبلغ 203 أيام، بواقع 106 أيام في الفصل الأول و97 يومًا في الفصل الثاني.

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