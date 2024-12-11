وزير التربية والتعليم يجتمع مع مدير منطقة الشرق الأوسط لبحث سبل التعاون بين الجانبين

اجتمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة كامبريدج، وسيم الحنبلي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل اجتماع تعزيز التعاون المشترك بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر مع وزير التربية والتعليم و المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

وفي مستهل الاجتماع، أشاد وزير التربية والتعليم بالدور البارز الذي تلعبه هيئة كامبريدج كأحد الشركاء الأساسيين للوزارة، مشيرًا إلى العلاقات الممتدة والتعاون المثمر بين الطرفين في مجال التعليم بمصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن العديد من المدارس تعتمد على النظام التعليمي البريطاني الذي تقدمه كامبريدج من خلال المناهج ونظم الامتحانات، إضافة إلى شهادات (IGCSE) التي تُمنح للطلاب المصريين.

خطة وزير التربية والتعليم للتوسع بمدارس النيل

وأكد وزير التربية والتعليم أن خطط الدولة للتوسع في مدارس النيل المصرية، مشددًا على أهمية الشراكة مع هيئة كامبريدج لتقديم تجربة تعليمية متميزة تتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية والتعليمية العالمية.

وزير التربية والتعليم

تطوير التعليم في مصر

من جانبه، أعرب الحنبلي عن التزام هيئة كامبريدج بدعم جهود الوزارة لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى تنوع التقييمات العالمية التي تقدمها الهيئة وتركيزها على تعزيز المهارات الأكاديمية والشخصية للطلاب من خلال برامجها.

تطرق اللقاء إلى مناقشة برامج التعاون المشتركة، التي شملت مصادر التعلم الرقمية، تطوير ومراجعة المناهج، بناء القدرات والتنمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى استعراض ما تحقق في منظومة مدارس النيل المصرية بالشراكة مع كامبريدج.

المشاركين في اجتماع الجانبين

حضر اللقاء من جانب هيئة كامبريدج مي الحداد، المدير القطري لمصر وشمال أفريقيا، وإسماعيل صبري، مستشار تعليم أول، وأبيجيل بارنيت، مدير مناهج كامبريدج، ودان براي، مدير الابتكار والتحول في التقييم.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، شاركت شيرين حمدي، مستشارة الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ورشا الجوشي، منسقة الشؤون الأكاديمية للمدارس الدولية.

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