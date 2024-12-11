إعلان وظائف تعليمية جديدة في السعودية لعام 2024.. تعرف عليها

وظائف تعليمية.. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف تعليمية جديدة لعام 2024، تشمل الوظائف المتاحة أستاذ مساعد وأستاذ ممارس، بهدف دعم تطوير قطاع التعليم في المملكة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال وظائف بالقطاع التعليمي في السعودية.

الرتب التعليمية المتاحة

1. أستاذ مساعد

تعد رتبة أستاذ مساعد من الوظائف الأكاديمية المرموقة، التي تتطلب مؤهلات علمية متقدمة لتلبية معايير الجودة التعليمية.

2. أستاذ ممارس

تستهدف هذه الوظيفة الكفاءات المتخصصة القادرة على المساهمة، في تحسين جودة التعليم عبر المهارات العملية والخبرة المهنية.

وزارة التعليم السعودية

شروط التقديم لوظائف التعليم

ويقدم موقع الموجز، شروط وظيفة أستاذ مساعد في السعودية، كما يلي..

الحصول على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب.

التفرغ الكامل للعمل الأكاديمي.

ألا يكون المتقدم قد تعرض للفصل التأديبي من أي جهة تعليمية.

شروط وظيفة أستاذ ممارس

استيفاء المعايير المهنية لمهنة التدريس.

الحصول على شهادة جامعية في التخصص المطلوب أو شهادة معادلة.

تقديم شهادات تثبت الخبرة العملية.

آلية التوظيف

آلية تعيين أستاذ مساعد

التحقق من المؤهلات العلمية والشهادات الأكاديمية.

اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تحددها الجهة المختصة.

آلية تعيين أستاذ ممارس

تعتمد الآلية على المؤهلات العلمية كما يلي..

درجة البكالوريوس، لخريجي التخصصات التربوية أو غير التربوية مع دبلوم تعليمي.

درجة الماجستير، للتخصصات المرتبطة باحتياجات وزارة التربية والتعليم.

درجة الدكتوراه، للأكاديميين المتخصصين.

خطوات التقديم

ويستعرض موقع الموجز، الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على وظائف التعليم في السعودية لعام 2024، على النحو التالي..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول إلى بوابة التوظيف الإلكترونية.

ملء البيانات المطلوبة بدقة وتحميل المستندات اللازمة.

متابعة حالة الطلب عبر البوابة الإلكترونية.

رابط التقديم الرسمي

للتسجيل في وظائف أستاذ مساعد أو أستاذ ممارس في السعودية، يمكن زيارة رابط التقديم الرسمي على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

وتعد هذه الفرص خطوة مهمة للراغبين في المساهمة بتطوير قطاع التعليم، وتحقيق أهداف المملكة العربية السعودية، في بناء مجتمع معرفي متميز.

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