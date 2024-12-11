متوفر.. تحميل نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي دراسات 2024

ازدادت محركات البحث عن طريقة تحميل نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي دراسات، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم 11 يناير 2025، لذلك تُعد هذه النماذج مهمة بنسبة للطلاب.

نماذج امتحانات خامسة ابتدائي الترم الأول

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل حول تحميل نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي دراسات والتي يريدها الطالب لمراجعتها للتدريب على الامتحانات وعرفة مواصفاتها.

نماذج امتحان الصف الخامس

رابط نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي دراسات

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي دراسات من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــا وتُعد هذه النماذج هامة بنسة للطلاب لأن معظم اسئلتها تأتي بالامتحانات.

لينكات نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية للصف الأول والثاني الإعدادي وللصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير وتسمتر حتى 16 يناير 25 يناير 2025.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم 18 يناير 2025 إلى 23 يناير 2025، وإجازة نصف العام يوم 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

نماذج امتحان الصف الخامس

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

بدأ العام الدراسي الحالي في 21 سبتمبر 2024 بجميع المدارس الحكومية والخاصة، ومن المقرر أن ينتهي في 5 يونيو 2025.

يمتد العام الدراسي على مدار 35 أسبوعًا موزعة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

انطلق الفصل الدراسي الأول يوم 21 سبتمبر، وتُجرى امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 8 يناير 2025، بينما تبدأ امتحانات النقل للفصل الأول يوم 11 يناير، تليها امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير.

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 23 يناير باختتام الامتحانات، وتبدأ إجازة نصف العام من 25 يناير إلى 6 فبراير.

يُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير، مع تنفيذ البرنامج العلاجي في مدارس الجدارات يوم 12 أبريل.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 24 مايو، بينما تُجرى امتحانات الجدارات في مدارس التعليم الفني يوم 3 مايو.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يونيو 2025.

أما امتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ يوم 31 مايو، في حين تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم 14 يونيو.

يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية 106 أيام في الفصل الأول و97 يومًا في الفصل الثاني، بإجمالي 203 أيام خلال العام الدراسي.

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