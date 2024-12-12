4 ألاف وظيفة للقطاع الخاص بالقليوبية .. تعرف علي التفاصيل

اعلنت مديرية العمل التابعة لـ محافظة القليوبية، علي تنظيم ملتقى توظيف موسع في استاد مدينة بنها التابع للمحافظة بالتنسيق مع وزارة العمل ، بهدف توفير4 آلاف فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص من خلال 40 شركة.

موعد ملتقي التوظيف

ويأتي تنظيم ملتقى التوظيف تحت رعاية محمد جبران وزير العمل، وأيمن عطية محافظ القليوبية.وقال بيان مديرية العمل بالقليوبية، اليوم الخميس، إن الملتقى يقام يوم الاثنين المقبل 16 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا ويهدف إلى دعم شباب محافظة القليوبية وتوفير فرص عمل متنوعة لهم تلائم مختلف المؤهلات والتخصصات، وأنه على الراغبين في المشاركة يشترط تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وذلك لضمان استفادتهم من الفرص المتاحة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل علي الحد من البطالة توفير حياة كريمة للشباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم.

وسيعرض لكم الموجز خطوات التقديم للملتقي .

فرص عمل

خ طوات التقديم لملتقى توظيف محافظة القليوبية

على الراغبين في التقديم للفرص الوظيفية المتاحة، الدخول على الرابط هنا .

1ـ اتباع الخطوات التالية بالضغط على الرابط هنا

2ـ ادخال الاسم الكامل «رباعي»

3ـ الرقم القومي

4 ـ رقم التليفون «واتساب»

وتحديد النوع والحالة الاجتماعية والموقف من التجنيد ومحل الإقامة والمستوى التعليمي والمؤهل الدراسي وهل يوجد إعاقة؟.

وأوضح البيان أن التسجيل المسبق عبر الرابط هنا ضروري لضمان المشاركة في الملتقى، مع ضرورة الحضور في الموعد المحدد للملتقى يوم الاثنين 16 ديسمبر الجارى في استاد بنها للاستفادة من الفرص المتاحة .

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