وزارة الإنتاج الحربي تنفي شائعات الوظائف الوهمية وتؤكد تحري الدقة

أكدت وزارة الإنتاج الحربي عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن توفير فرص عمل جديدة داخل الوزارة وشركاتها التابعة، جاء هذا النفي ردًا على الإعلانات الوهمية المنتشرة عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي على منصة "فيسبوك"، والتي تدّعي وجود وظائف شاغرة في الوزارة.

توضيح رسمي من المتحدث الإعلامي

صرح محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الوزارة لم تُعلن عن أي وظائف جديدة في الوقت الحالي.

وأضاف أن آخر إعلان رسمي عن الوظائف الشاغرة صدر في شهر مايو الماضي، عبر الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

القنوات الرسمية للإعلان عن الوظائف

وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن الوظائف المتاحة. وأوضح أن أي إعلان عن فرص عمل يصدر فقط عبر الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

تحذير من تداول الأخبار الكاذبة

ويقدم الموجز، تحذير وزارة الإنتاج الحربي في هذا الشأن..

حذرت وزارة الإنتاج الحربي، المواطنين من الانسياق وراء الأخبار والإعلانات المضللة التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. كما أكدت أهمية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات.

دعوة للتحقق من المعلومات

دعت وزارة الإنتاج الحربي، الجمهور إلى متابعة قنواتها الرسمية للحصول على أي معلومات موثوقة بشأن الوظائف أو الأنشطة الخاصة بالوزارة، مؤكدة التزامها بالشفافية في الإعلان عن أي مستجدات.

وكانت أخر إعلانات وزارة الإنتاج الحربي، عن وجود وظائف شاغرة لديها، في شهر مايو الماضي، أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف في شركاتها التابعة، ضمن إطار خطتها لدعم الكوادر البشرية المؤهلة، والتي يستعرضها الموجز على النحو التالي..

فرص عمل متنوعة

وظائف للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، تتاح الفرص للتخصصات التالية..

ميكانيكا قوى

ميكانيكا إنتاج

ميكاترونكس

كهرباء إلكترونيات وتحكم آلي

هندسة فلزات

هندسة كيميائية

وظائف للحاصلين على بكالوريوس علوم تخصص كيمياء

وظائف للحاصلين على المؤهلات الفنية (فوق متوسطة / متوسطة)، والتي تتضمن التخصصات التالية..

تشغيل ماكينات رقمية (CNC)

كهرباء

ميكانيكا

تبريد وتكييف

كيمياء

تحاليل كيميائية

تشغيل ماكينات

أجهزة إلكترونية

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