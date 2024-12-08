وظائف وزارة النقل 2024 .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

وظائف وزارة النقل 2024.. كشفت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، عن حاجتها لشغل وظيفة «مدير إدارة الإرشاد والقطر والرباط»، وأيضاً تتبع الإدارة العامة لحركة السفن.

وحددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، التابعة لوزارة النقل المهارات المطلوب تواجدها في الراغبين لشغل تلك الوظيفة، وهذا ما سيقدمه لكم الموجز في النقاط التالية.

وظائف وزارة النقل 2024

وظائف وزارة النقل 2024

المهارات الأساسية لتلك الوظيفة

- أولا يجب عليه المشاركة في وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتفق مع استراتيجية الهيئة، ويجتمع بمرؤوسيه جميعاً سنويًا، وذلك لوضع الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها طوال السنة اللاحقة.

- ويتابع ويقيم أعمال الإدارة والعاملين ويتأكد من إنجازها وذلك بناءً على البرامج التشغيلية المتفق عليها، وذلك من حيث الكفاءة الفعلية، بما يضمن الإلتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الهيئة.

- وأيضاً يقدم المقترحات بشأن الإجراءات ونظم العمل الخاصة والإحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية والمالية والمستلزمات الإدارية اللازمة بهدف تنفيذ الأعمال والأنشطة المتباينة بالإدارة، وضمان الإستخدام الأمثل لهذه الموارد.

- ويشرف على إرشاد السفن أثناء دخولها أو خروجها من وإلى مناطق الإرشاد بالميناء.

- ويشرف أيضاً على توزيع العمل على المرشدين.

- وبالإضافة إلي إشرافه على تنظيم عمليات القطر الخاصة بالسفن.

- ويشرف على أعمال الرباط وحل السفن ونقلها فيما بين الأرصفة ومناطق الإستقبال.

- ويقوم بمتابعة عملية التحقيق المبدئي مع المرشدين في حالة الحوادث والمخالفات البحرية.

- ويشرف على إعداد التقارير بالملاحظات الخاصة بالإرشاد.

شروط المؤهل

أن يكون مؤهل دراسي بحري عال مع الحصول على شهادة ربان أعالي البحار أيضاً.

الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2024

ومن الأوراق المطلوبة لـ وظائف وزارة النقل 2024 الآتي:

صورة من كلا من: (المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - شهادة خبرة ـ دورات - تقارير كفاية خلال آخر عامين ـ بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - رقم الهاتف الشخصي - شهادة بعدم الحصول على جزاءات أو الإحالة للمحاكم التأديبية أو الجنائية - عدد 6 صور شخصية - بيان حالة وظيفية معتمد - عدد (10) نسخ ورقية + نسخة word على CD من تقرير الإنجازات، ومقترحات التطوير والشهادات الحاصل عليها المتقدم).

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