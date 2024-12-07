فرص عمل في البنك الأهلي المصري 2024.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف البنك الأهلي المصري.. طرح البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك في القطاع المصرفي، عددًا من الوظائف الجديدة لحديثي التخرج في مختلف المجالات مثل إدارة الأعمال، والاقتصاد، والتجارة والحقوق، والهندسة، والحاسبات والمعلومات, عبر فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستعرض “الموجز” الشروط والتخصصات المطلوبة وكيفية التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري 2024.

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2024

ألا يتجاوز عمر المتقدم 28 عامًا.

يجب أن يكون التخرج بين الأعوام 2020 و2023.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد.

يجب أن يكون التقدير العام التراكمي "جيد" على الأقل.

يجب أن يتطابق محل الإقامة مع العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.

وظائف البنك الأهلي المصري 2024

التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي 2024

تتضمن التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي المصري:

كليات إدارة الأعمال: البنوك، الائتمان، المالية، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، وغيرها.

كليات التجارة: المحاسبة، الضرائب، التمويل، التسويق، التجارة الخارجية.

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية: الاقتصاد والإحصاء.

كليات هندسة الحاسبات والحاسبات والمعلومات: تخصصات متعلقة بالحاسوب.

كليات الحقوق: تخصصات قانونية.

كيفية التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2024

للتقديم على الوظائف المتاحة في البنك الأهلي المصري, اتبع التالي:

زيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري “اضغط هنا”. الضغط على أيقونة "التقديم على الوظائف" أعلى الصفحة الرئيسية. الاطلاع على الشروط والموافقة عليها. تسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حسابًا، أو إنشاء حساب جديد. إدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية التقديم.

البنك الأهلي المصري

ميزات العمل في البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري بيئة عمل محفزة ومميزة للموظفين, يتمتع العاملون في البنك بروح الفريق الواحد وتطبيق القيم المؤسسية, يقدم البنك مميزات عدة مثل:

رواتب شهرية مميزة.

علاوات وبدلات خلال فترة الخدمة.

ترقيات مستمرة.

إجازات سنوية مدفوعة الأجر.

تأمين طبي شامل.

برامج تدريبية محلية ودولية.

تأمين على الحياة وضمان اجتماعي.

موعد التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري

في الوقت الحالي، يفتح البنك الأهلي المصري باب التقديم للعديد من الوظائف التي تتطلب توافر الشروط المحددة من قبل إدارة التوظيف بالبنك, إذا كنت مستوفيا لهذه الشروط، يمكنك التقديم للانضمام إلى أحد أكبر البنوك المصرية.

أرباح البنك الأهلي المصري لعام 2024

سجّل البنك الأهلي المصري نموًا ملحوظًا في أرباحه لعام 2024، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 185.4% في النصف الأول من العام، لتصل إلى 70.63 مليار جنيه مقارنة بـ24.74 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي, جاء هذا نتيجة زيادة كبيرة في صافي الدخل من العائد الذي ارتفع بنسبة 60% خلال الستة أشهر الأولى من العام.

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