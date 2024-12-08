عصابة الذهب.. جنايات بنها تقضي بالسجن المشدد 15 سنة على ثلاثة متهمين

عصابة الذهب.. أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على ثلاثة متهمين، وهم مبلط سيراميك، صنايعي ألوميتال، وطالب جامعي، وجاء ذلك بعد إدانتهم باقتحام منزل موظف بالمعاش وزوجته وسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية تحت التهديد، في دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتكشف الموجز التفاصيل محاكمة عصابة الذهب في السطور التالية

الحكم على عصابة الذهب..تفاصيل الواقعة

وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 6331 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 565 لسنة 2024 كلي شمال بنها، قام المتهمون الثلاثة وهم:

محمد ع ح (34 سنة)، يعمل مبلط سيراميك.

أحمد ص ع (32 سنة)، صنايعي ألوميتال.

محمود م ع (23 سنة)، طالب جامعي.



وهم جميعًا مقيمون بقرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ، بتنفيذ جريمتهم في 13 فبراير 2024، حيث اقتحموا منزل المجني عليهما حامد محمد عبد المقصود عصر وزوجته ناهد محمد محمد الهباق ليلاً.

الحكم على عصابة الذهب..الأسلوب المستخدم في السرقة

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا مفاتيح مصطنعة للدخول إلى المنزل، كما استخدموا أسلوب الإكراه لتسهيل السرقة، تم استخدام سلاح ناري من نوع "فرد خرطوش" وصاعق كهربائي لتكبيل المجني عليهما وشل حركتهما، وكما تعرض المجني عليهما للضرب مما أحدث إصابات موصوفة في التقارير الطبية المرفقة بالقضية، وتمكن المتهمون من الحصول على المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد الاعتداء والإجبار على الإفصاح عن أماكن الأشياء الثمينة في المنزل.

الحكم على عصابة الذهب

عصابة الذهب.. شهادة المجني عليه

في شهادته أمام المحكمة، أكد حامد محمد عبد المقصود عصر (73 سنة) أنه فوجئ أثناء تواجده في المنزل بانقطاع التيار الكهربائي واقتحام شخصين مقنعين المكان، وقام أحدهما بتكبيل يديه وقدميه، وكمم فمه بشريط لاصق، مستخدمًا صاعقًا كهربائيًا وسلاحًا ناريًا لتهديده، وتحت هذا التهديد اضطر للإفصاح عن مكان النقود والمصوغات، والتي استولى عليها الجناة.

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كما أوضح أن أحد المتهمين اعتدى على زوجته واستولى على مبالغ مالية أخرى ومجوهرات.

الحكم على عصابة الذهب.. الأدوات المستخدمة في الجريمة

أكدت النيابة العامة في تحقيقاتها أن المتهمين كانوا يحملون سلاحًا ناريًا غير مرخص من نوع "فرد خرطوش"، بالإضافة إلى أدوات أخرى مثل صاعق كهربائي وحبل، والتي استخدموها في الاعتداء على الضحايا دون مبرر قانوني.

حكم المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا جاء تأكيدًا على الردع والحفاظ على أمن المواطنين، خاصةً أن الجريمة تضمنت اقتحام المنازل والاعتداء الجسدي. هذا الحكم يعكس التزام القضاء المصري بتحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم العنيفة.

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