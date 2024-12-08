الحكم على سائق يفقد موظفه بصرها بالسجن 5 سنوات.. اعرف الدافع

سائق يفقد موظفه بصرها.. قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حليم خيري، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن 5 سنوات على سائق متهم بالتعدي على موظفة بهندسة الري بطوخ باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة بنسبة 35%.

وتكشف الموجز تفاصيل الواقعة فيما يلي

تعود الواقعة إلى يوم 22 أبريل 2024، حينما اعتدى المتهم إيهاب أ. ا.، البالغ من العمر 44 عامًا، والمقيم بزاوية بلتان دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، على الموظفة صابرة محمد عبد المجيد إبراهيم، البالغة من العمر 48 عامًا، متسببًا في فقدانها البصر بعينها اليمنى.

سائق يفقد موظفه بصرها.. خلفية الواقعة

أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الحادثة جاءت نتيجة خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهم، وحيث أعد المتهم سلاحًا أبيضًا (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي كان على علم مسبق بوجودها فيه، وباغتها بضربة مباشرة في عينها اليمنى.

أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابة أدت إلى فقد البصر بشكل كامل في العين اليمنى، مشيرًا إلى أن العاهة الناتجة عن الإصابة تقدر بنسبة 35%، مما يجعلها مستديمة ويستحيل علاجها.

سائق يفقد موظفه بصرها..تفاصيل جلسة المحاكمة

استمعت المحكمة إلى شهادة المجني عليها التي أكدت أن المتهم بيت النية مسبقًا لتنفيذ اعتدائه عليها، وأنه قام بالإعداد للجريمة عن طريق تجهيز سلاح أبيض، وأشارت إلى أنه تحين الفرصة لتنفيذ جريمته، وبمجرد أن ظفر بها سدد لها ضربة قاتلة في عينها اليمنى باستخدام السكين، مما سبب لها إصابة بالغة وعاهة مستديمة.

حبس سائق افقد موظفه بصرها

سائق يفقد موظفه بصرها..الحكم والعقوبة

بناءً على ما ورد في التحقيقات وشهادة المجني عليها، قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على المتهم، بتهمة التعدي العمدي مع سبق الإصرار وإحداث عاهة مستديمة، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض دون تصريح قانوني.

سائق يفقد موظفه بصرها.. ردود فعل المجتمع

أثارت الواقعة استياءً واسعًا بين المواطنين في محافظة القليوبية، حيث طالب العديد بتشديد العقوبات على الجرائم التي تتسبب في عاهات مستديمة للضحايا، خصوصًا تلك التي تحدث نتيجة خلافات شخصية يتم حلها بالعنف.

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