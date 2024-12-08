براتب يصل إلى 15 ألف ريال.. فرص عمل للمصريين في السعودية 2024

وظائف وزارة العمل بالسعودية.. أعلنت وزارة العمل المصرية يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، عن فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في المملكة العربية السعودية لعام 2024, وشملت الوظائف فرص عمل في عدد من التخصصات الهندسية والإدارية، وذلك للعمل ضمن مشاريع البنية التحتية ومحطات معالجة المياه في شركة "المياه الخليجية للمقاولات".

وجاءت هذه الفرص من خلال مكتب التمثيل العمالي بالرياض، برئاسة الملحق العمالي محمد عليان، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة العمل في السعودية 2024

أوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة للعمل في السعودية لعام 2024، والتي تشمل:

وظائف وزارة العمل بالسعودية

5 مهندسين مدني بخبرة تتراوح من 5 إلى 15 سنة.

5 مهندسين ميكانيكا بخبرة تتراوح من 5 إلى 15 سنة.

مهندس ميكانيكا مشتريات (محطات معالجة المياه) بخبرة من 3 إلى 10 سنوات.

2 محاسبين ذوي خبرة في شركات المقاولات والمشاريع البنية التحتية (من 3 إلى 7 سنوات).

5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بخبرة من 5 إلى 15 سنة.

مميزات وظائف وزارة العمل في السعودية 2024

يستعرض “الموجز” المزايا التي تقدمها الوظائف المتاحة للمقبولين, وتشمل:

وظائف وزارة العمل بالسعودية

سكن مجاني.

تذاكر طيران ذهاب وعودة.

إقامة داخل المنشآت.

تأمين صحي شامل.

بيئة عمل آمنة وفق أعلى معايير السلامة المهنية والصحية.

مرتبات وظائف وزارة العمل في السعودية 2024

تتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية بين 4000 و15000 ريال سعودي, وتشمل الوظائف فرصًا للترقي والتطوير المهني من خلال برامج تدريبية وورش عمل لتحسين المهارات.

موعد التقديم على وظائف وزارة العمل في السعودية 2024

بدأ التقديم على وظائف السعودية للمصريين يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة 10 أيام, ويُتاح التقديم مجانًا وبدون وسطاء، مما يضمن الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف، وفقًا لما أوضحته هبة أحمد، مدير عام إدارة التشغيل بوزارة العمل.

رابط التقديم على وظائف السعودية للمصريين 2024

يمكن للراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، جواز السفر الساري، المؤهل الدراسي، وشهادة الخبرة (إن وجدت) عبر البريد الإلكتروني من هنا.

فرص عمل في السعودية للمصريين

أكدت هبة أحمد، مدير عام إدارة التشغيل بوزارة العمل، أن التقديم على وظائف السعودية سيكون مجانيًا ودون وسطاء, وأن الوزارة تعمل على توفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل في هذه المهن وفقًا للطلبات المستلمة.

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