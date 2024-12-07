برابط التقديم.. فرص عمل بالسعودية في هذه التخصصات

فرص عمل بالسعودية.. فتحت وزارة العمل باب التقديم على فرص عمل بالسعودية للمصريين ، في عدد من التخصصات الهندسية ،والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بـ المملكة العربية السعودية،في شركة المياه الخليجية للمقاولات، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه محمد جبران، وزير العمل.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير كافة تفاصيل فرص العمل بالسعودية المتاحة وطريقة التقديم.

فرص عمل بالسعودية للمصريين

أكدت الوزارة أن فرص عمل وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان، تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأن " الوزارة"جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة .

التخصصات المطلوبة لـ فرص عمل بالسعودية

وبحسب البيان تتضمن فرص عمل بالسعودية المتاحة، تخصصات متنوعة وهي: 2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات، مشاريع بنية تحتية خبرة من 3 إلى 7 سنوات ، و 1 مهندس ميكانيكا مشتريات "محطات معالجة المياه" ،خبرة من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى 5 مهندسين ميكانيكا خبرة من 5 إلى 15 سنة ، و 5 مهندسين مدني خبرة من 5 إلى 15 سنة، و5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي ،خبرة من 5 إلى 15 سنة.

مزايا فرص عمل بالسعودية

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى المزايا في هذه الوظائف،التي تشمل توفير السكن المجاني،و تذاكر طيران ذهاب وعودة، وإقامة داخل المنشآت، وتأمين صحي شامل.و تتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي.كما توفر الشركة أيضا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية ،وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم .

منشور فرص العمل بالسعودية

فرص عمل بالسعودية

فرص عمل بالسعودية

رواتب فرص عمل بالسعودية

مزايا فرص عمل بالسعودية

التقديم على الوظائف

وقالت هبه أحمد مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة: إنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"،على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، علماً أن فترة التقديم تبدأ غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 ،وتستمر لمدة 10 أيام.

التقديم مجاني بدون وسطاء

وشددت وزارة العمل على أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف .

اقرأ أيضًا

200 ألف جنيه للمتوفي..تفاصيل حادث سقوط عاملين من علي سقالة في التجمع

وزير العمل يدعو دول البريكس للتعاون مع مصر في التدريب من أجل التشغيل