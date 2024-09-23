بالأسماء.. وزير العمل يوقف نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج

أصدر وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، قرارًا بإلغاء نشاط ثلاثشركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج.

وبحسب القرار الذي حصل الموجز على نسخة منه، ؛ فإن الشركات التي تم إلغاء تراخيصها هي: شركة الهرم العالمية (ترخيص رقم 209)، شركة كريستالة (ترخيص رقم 1304)، وشركة البركة والحمد (ترخيص رقم 1473)، وذلك بسبب تقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المطبقة له.

قرارات إيقاف شركات إلحاق العمالة

في الشهر الماضي، قرر جبران إيقاف نشاط 10 شركات أخرى، من بينها: شركة النجم الساطع (ترخيص رقم 1383)، شركة مواقيت (ترخيص رقم 1145)، شركة الرضا والنور (ترخيص رقم 82)، وشركة بالم (ترخيص رقم 1406).



جاءت هذه الإجراءات في إطار متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل والحد من التجاوزات المتعلقة بتوظيف العمالة المصرية في الخارج.

تكثيف المتابعة والتصدي للكيانات الوهمية

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العمل، وجه جبران الإدارات المختصة بتكثيف المتابعة والإشراف على شركات إلحاق العمالة بجميع المحافظات، للتأكد من التزامها بالقوانين والتعامل اللائق مع المواطنين.

وشدد الوزيى على ضرورة الحذر من التعامل مع الشركات الوهمية التي لا تلتزم بالقانون.

شروط إلغاء التراخيص

يُذكر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحدد شروط إلغاء تراخيص شركات إلحاق العمالة، ومنها فقدان الشركة لأي من شروط الترخيص أو تقاضي مبالغ من العمال بشكل مخالف للقانون، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ضحايا إنقلاب سيارة ربع نقل

في سياق آخر وجه وزير العمالإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة،ومديرية العمل بالمنيا ،بسرعة المتابعة،واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المصابين ضحايا إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحور بسمالوط شمال المنيا..حيث نقل 16 مصاب حتى الآن من عمال الزراعية الذين يعملون باليومية، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم..

وشدد الوزير في توجيهاته على سرعة صرف التعويضات اللازمة من "بند الحوادث" بالحساب المركزي للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق، والمُستندات اللازمة للصرف، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

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