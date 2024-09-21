رواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. تفاصيل ورابط التقديم على6200 فرصة عمل

زفت وزارة العمل، أنباء سارة حول إتاحة 6200 فرصة عمل جديدة في مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد واحدًا من أهم المشروعات الوطنية في مصر.

يهدف المشروع إلى توفير وظائف متنوعة للشباب في محافظة مرسى مطروح، ضمن جهود الدولة لتعزيز فرص التوظيف والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تدريب الكوادر الفنية وتأهيلها لدعم هذا المشروع الضخم.



ويقدم الموجز في هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن فرص العمل المتاحة في مشروع محطة الضبعة النووية

التخصصات المطلوبة في المشروع

وظائف محطة الضبعة النووية

يشمل مشروع محطة الضبعة النووية مجموعة واسعة من الوظائف الفنية، التي تتطلب مهارات متخصصة وخبرة في المجالات التالية:

2300 حداد مسلح

900 عامل خرسانة

700 لحام

500 عامل تركيب أنظمة تهوية

1300 عامل تركيب هياكل خرسانية مسلحة

500 كهربائي



شروط التقديم والمميزات

تتطلب فرص العمل في مشروع الضبعة النووية تقديم شهادات تؤكد مهارة المتقدمين في المهن المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة توفر سنة من الخبرة على الأقل في المجال المطلوب.

كما يجب تقديم شهادة الفحص الطبي "111" وبالنسبة للرواتب المقدمة فتبدأ من 9000 جنيه وتصل إلى 25000 جنيه، بناءً على التخصص والخبرة.

العمل في المشروع سيكون لمدة 8 ساعات يوميًا، بالإضافة إلى ساعة إضافية وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

كما يعمل الموظفون 6 أيام في الأسبوع، مع توفير العديد من المميزات مثل:

سكن للموظفين

وسيلة انتقال للعمل والعودة

وجبات يومية



طريقة التقديم

للتقديم على هذه الوظائف، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل www.manpower.gov.eg، والتسجيل عبر الرابط المخصص لتقديم البيانات على فرص العمل في مشروع الضبعة.

تم توفير رابط مباشر للتسجيل، مما يسهل على المتقدمين عملية التقديم.

دعم حكومي للمشروع

من جهته قال وزير العمل، محمد جبران، إن الوزارة تعمل على توفير العمالة الماهرة والمدربة لضمان نجاح المشروع.

وأشار إلى زيارته الأخيرة لموقع المشروع في أغسطس 2024، حيث التقى مع ممثلي الشركات المصرية والأجنبية العاملة على تنفيذ المشروع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة لهذا المشروع العملاق الذي يهدف إلى توفير طاقة نظيفة ومستدامة لمصر.

مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

أشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

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